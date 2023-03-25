梵蒂岡歸還帕德嫩神廟雕塑 希臘欣慰：希望其他國家效仿
梵蒂岡博物館24日正式將帕德嫩神廟（Parthenon）中的三件雕塑文物歸還給希臘，這些雕塑已經擁有2500年的歷史，希臘盛讚梵蒂岡表現出「友誼姿態」，並希望其他國家能夠效仿。目前約有一半的帕德嫩神廟文物被保存在大英博物館，不過按照英國法律，大英博物館並不能退還任何館藏品。帕德嫩神廟文物能否完璧歸趙，還有待雙方協商。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，希臘文化部長門多尼 （Linda Mendoni）在歸還儀式上表示，今天的儀式給所有人提供很好的示範，我們可以一起努力促成帕德嫩神廟恢復原貌。
帕德嫩神廟約有50％的雕塑文物保存至今，而其中又大約有50％被收藏在大英博物館。希臘近年來不斷推動帕德嫩神廟「文物回家」，而最主要的阻力當然就來自大英博物館。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）曾明確表態，不會歸還帕德嫩神廟文物，因為英國已經照顧了它們幾個世紀，投入眾多納稅人的血汗錢，如今它們已經成為英國的資產。
教宗方濟各表示，「個人衷心希望這倡議能夠被其他人效仿」，今天的歸還儀式已經證明這是有可能的，而且意義重大。而《BBC》報導指出，外界猜測最終英國和希臘可能會達成某種協議，讓帕德嫩神廟文物以「租借」方式回到雅典，希臘則提供其他文物到大英博物館展出當作交換。