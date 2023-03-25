與宏都拉斯瀕臨斷交 在台宏國人發聲：感謝台灣81年幫助
我國與邦交國宏都拉斯近日關係生變，除了駐宏國大使今（25）日上午已經返台外，兩國之間的邦交關係似乎瀕臨絕裂。不過今日下午有一群在台灣的宏都拉斯人自發性舉辦聲援活動，表示感謝台灣長達81年來的幫助，除了讓宏都拉斯人有了新的開始，也幫助宏都拉斯走過許多困難，因此即便邦交關係結束，對於他們來說心中的感謝永遠不會變。
記者丁上程／台北報導
已來台5年半、今年24歲在台工作的宏都拉斯人白瑞恩（Marcelo Barahona）首先發言，表示自己與同伴們雖然沒辦法代表任何組織或是任何官方、政治性的宣言，但台灣與宏都拉斯維持了超過80年的邦交情誼，即使即將面臨結束，長期待在台灣的自己與同伴們，都還是得出面向台灣以及台灣的朋友們表達感謝之意。
今年27歲，來台近9年並從事外貿行業的羅繼理（Billy Paredes）表示，先是從電視新聞上看到台灣與宏都拉斯的邦交關係生變，甚至已經接近破裂，但其實都沒有看到很多宏都拉斯人對兩國關係表達心聲。羅繼理直言，台灣在過去提供給宏都拉斯教育、科技幫助，疫情期間也幫助宏都拉斯很多，他們都很感謝台灣，不論台宏關係如何，他未來都希望能繼續留在台灣工作。
而在兩人受訪結束後，現場隨即下起大雨，不過仍舊聚集了10多名宏國在台僑民、學生以及他們的台灣友人，一同舉著台灣以及宏都拉斯的國旗，象徵支持台灣友誼，並且數度表達「謝謝台灣」的立場。