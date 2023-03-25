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迪麗熱巴車內被熱吻？特效師自肥片糗了　粉絲找上門圍毆

▲中國特效師洪亮，因上傳與迪麗熱巴在車內熱吻的合成影片惹怒粉絲，被好幾名年輕人找上門圍毆。（圖／翻攝微博）
▲中國特效師洪亮，因上傳與迪麗熱巴在車內熱吻的合成影片惹怒粉絲，被好幾名年輕人找上門圍毆。（圖／翻攝微博）

記者詹鎰睿/綜合報導

中國一名34歲特效師洪亮，經常把自己放進各種夯劇裡面合成，並PO到個人社群平台上分享，吸引不少網友追蹤討論。不過，近日洪亮似乎玩過頭，竟然合成一段自己親吻當紅女星迪麗熱巴的畫面，瞬間惹怒廣大的粉絲，還有人跑到洪亮的工作室圍毆他，鬧到中國媒體爭相報導。

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據陸媒報導，在微博上靠著各種合成片走紅的特效師洪亮，日前把迪麗熱巴主演的戲劇《你是我的榮耀》裡一段車內親吻的劇情加工後製，並將男主角楊洋變成自己，可以看到化身劇中主角的洪亮，再跟迪麗熱巴講了幾句對白後就互相親吻，畫面十分逼真，卻也徹底惹怒迪麗熱巴的粉絲。

▲中國特效師洪亮，因上傳合成與迪麗熱巴親吻的片段，遭到粉絲找上門圍毆。（圖／翻攝微博）
▲洪亮親吻迪麗熱巴的合成片十分逼真，也意外惹怒女方的粉絲，痛批實在太噁心。（圖／翻攝微博）
一開始洪亮並沒有理會，結果下次就沒有上傳作品，反而是PO自己被毆打後的狼狽模樣，臉上也多了好幾道抓痕，他接著表示，「破相了，暫別一段時間，暫停更新緩一緩，以後會好起來吧。」同時也在留言區透露，「幾個迪麗熱巴的粉絲，20多歲左右的小孩，找到我發過的定位，來我工作室這門口了，就這樣了！」並把迪麗熱巴的爭議片段刪除。

事情曝光後，不少網友紛紛叫好，「我不是粉絲，我也想揍他怎麼辦」、「其他的好說，但接吻這個好噁啊」、「真的，路人看了也想打他，那個接吻的太過分了吧！」但也有人認為，「直接報警吧！不要什麼都扯熱巴」、「熱巴粉絲真是瘋狂，敗人品」、「熱巴粉這麼恐怖的嗎？」、「說是就是嗎？請拿出證據，報警吧。」

▲中國特效師洪亮，因上傳合成與迪麗熱巴親吻的片段，遭到粉絲找上門圍毆。（圖／翻攝微博）
▲洪亮指出，遭到好幾名20幾歲的迪麗熱巴粉絲圍毆狂抓。（圖／翻攝微博）

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