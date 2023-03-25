MLB／洋基超大物春訓又開轟！可望卡位進入開季名單

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21歲的Volpe是洋基隊在2019年選秀會以首輪第30順位摘下的新星，目前也名列球隊農場頭號新秀，去年賽季在2A及3A共132場出賽，打出了21支全壘打及.802的進攻指數，雖然在2A及3A的表現有些落差，然而今年獲邀參加球隊大聯盟春訓，卻在16場出賽就打出三轟，還有.277/.393/.574的打擊三圍，身為游擊手的他，若能保持火熱狀況到開季，勢必能為洋基薄弱的游擊火力大大升級。
對於春訓的火熱表現，Volpe指出「我只是對我所做的訓練感到滿意，幫助我在比賽中各方面都有長足進步，這些學到的東西一定能在未來幾年的生涯中發揮作用」。
洋基隊總教練Aaron Boone則對這位新星讚不絕口，「他做到了我們期望的一切，表現得非常出色，他非常適應、工作表現出色、球場上的表現也非常優異」。
「洋基隊長」Judge也用自身例子為小老弟背書，強調「如果你是最好的球員，有能力幫助球隊，那年齡就不是重要的因素，無論你是41歲還是19歲，都應該讓你上場」，而洋基隊將在離開佛羅里達春訓基地前決定開季26人名單，Boone教練僅語帶神秘的表示，Volpe跟表現優異的右投Jimmy Cordero目前都在名單中的「好位置」，暗示他們兩人在開季名單的機會十分濃厚。