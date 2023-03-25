告五人又秒殺別哭！環島之星超狂「送票」 快訂鬧鐘開搶
人氣樂團「告五人」首度巡迴演唱會「宇宙的有趣」日前首攻台北小巨蛋，創下10萬人瘋搶2萬張門票超狂盛況，今（25）日中午開賣高雄巨蛋場門票也創下秒殺完售紀錄，人氣相當驚人。沒搶到票的朋友們別扼腕了，易遊網加碼「送你去看告五人」！3/27中午12點準時在官網開賣「環島之星夢想號．告五人演唱會套票」，讓你坐著環島之星去看告五人！沒搶到票的哈瓜們（告五人粉絲名）快衝了！
記者汪睿琦/綜合報導
今易遊網宣布聯手新生代超人氣樂團告五人推出「環島之星套票」，去程安排高鐵南下，回程則搭乘「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」，讓哈瓜們的追星之旅，還能體驗到全台最歡樂的超人氣迪士尼主題列車。
在列車上除了可享用餐食點心以及飲品無限暢飲，還有多款特色車廂可以盡情玩樂，其中卡啦OK車廂還能歡唱告五人的熱門歌曲，像是《披星戴月的想你》、《好不容易》、《愛人錯過》、《在這座城市遺失了你》等通通點得到！抵達高雄更安排歌迷朋友入住「德立莊博愛館」，飯店位置鄰近高雄捷運後驛站，距離巨蛋站只需搭乘2站即達，往返交通相當方便。
易遊網表示，此次套票含來回交通、飯店住宿與價值2350元的演唱會門票，雙人住房每人6900元，三人房每人6750元，四人房每人6500元，台北、板橋、桃園、新竹、台中皆可出發，3/27中午12點準時開賣，席位有限各位哈瓜們可要訂好鬧鐘手刀搶票了！
另外，為拯救演唱會症候群的歌迷朋友，義大遊樂世界就祭出3月到5月期間，憑高雄市售演唱會、展覽活動票券等，購票進入樂園就可到園內伊亞咖啡兌換人氣飲品1杯；義大OUTLET則推出「憑演唱會票根消費滿1000元」及送免費義大吉祥物午安枕1個（價值420元）。還在沉浸在演唱會症候群的你趕緊翻出票根，衝一波拿好禮了！