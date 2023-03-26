前白宮官員提議拿AK47步槍抗中！後勤不相容執行難度高

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1947年，年僅20歲的蘇聯軍人兼工程師卡拉希尼科夫（Mikhail Kalashnikov）設計出AK47突擊步槍。AK47設計其實參考自二戰納粹德國使用的 MP44突擊步槍。AK47中的AK，代表「卡拉希尼科夫的自動步槍」（Kalashnikov's Automatic），47則是槍枝最終版設計出爐的年份1947年。AK-47採用7.62x39公釐(mm)子彈，由容量為30發子彈的弧形彈匣供彈，保險／槍機拉柄在機匣右側，可以選擇半自動或者全自動的方式射擊。
AK47步槍以堅固耐用聞名，就算長期浸泡在水中，拿出後仍能直接發射。AK47更具有操作簡便優點，不論是軍人、游擊隊、恐怖分子，甚至是老婦人都能未經受訓就能操作，同時具備結構簡單，分解容易、易於生產、清潔和維修等特點。
AK47自問世以來，獲得許多第三世界國家軍隊、民兵與恐怖分子使用，也被中國仿製大量生產。AK47步槍與相關衍生型號槍械，普遍出現於全球各地武裝衝突中，超過數百萬人喪命於槍下，且持續增加中，根據非正式統計，AK47恐怕是人類史上殺人最多的槍械。
在槍械氾濫的美國，由於罪犯經常使用AK47系列步槍犯罪，所以國會在1989年通過立法，曾一度禁止進口AK系列步槍。在禁令期限到期解除後，美國於2014年再度禁止AK系列步槍進口，理由是制裁俄羅斯介入烏克蘭內戰，但此舉反而引發美國民眾搶購風潮。
中國人民解放軍仿製的AK47步槍稱為56式步槍，使用7.62×39公釐子彈，但在1980年代開始使用5.8×42公釐子彈的87式步槍，之後陸續採用95式、97式自動步槍取代56式步槍。56式步槍共軍一線部隊早已不再使用。
國軍彈藥不相容AK47
韓戰爆發後為了防止共軍犯台，美國與中華民國政府於1954年簽訂《中美共同防禦條約》，我國接受大量美援武器，彈藥規格也與美國建立的北約規格相容。1960至1970年代使用的57式步槍採用7.62×51公釐北約子彈。由於7.62公釐口徑子彈後座力過大，不利於全自動射擊，因此1968年在當時國防部長蔣經國的要求下，以美國M16與AR18突擊步槍為藍本，研發新型步槍。新步槍於1976年(民國65年)定型、量產，所以稱為65式(又稱T65)步槍。
65式系列步槍包括T65、T65K1與T65K2，採用5.56x45公釐口徑子彈，可發射北約標準SS109子彈。T65系列步槍曾是國軍1980至2000年主力輕兵器。隨著2002年T91突擊步槍問世後，國軍用T91取代T65K2步槍，T91同樣使用5.56x45公釐口徑子彈。在伊拉克戰爭期間，美國國防部還曾向生產槍械的軍備局205廠訂購5億顆子彈，為國庫賺進4億美元。因此，國軍彈藥與AK47完全不相容，根本無法訓練國人使用AK47步槍。
針對歐布萊恩拿AK47抗中保台的說法，國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，其實台灣已經具備後備能力，他認為歐布萊恩只是強調全民國防的重要性，不是真的讓全民皆兵。