銀行危機燒不停　路透：華爾街與華盛頓嚴重脫節

自美國矽谷銀行倒閉以來，這波金融風暴也顯示出政府監管單位與金融機構之間是如何的意見相左。雖然美國當局一直強調危機沒有蔓延、美國銀行系統很安全，但根據聯準會（Fed）公布的最新數據顯示，過去一週全美小型銀行存款已被提出1200億美元，創下2007年以來的新高紀錄，凸顯出一般大眾對銀行危機的擔憂。對此，《路透社》分析指出，華爾街與華盛頓「嚴重脫節」，華爾街希望政府支援的更多更快，而白宮則覺得已經做了所有力所能及的事。
記者倪浩軒/綜合報導
《路透社》報導表示，華爾街與華盛頓的分歧主要體現在以下三點。第一，拜登政府放任矽谷銀行倒閉，這點至今仍讓許多銀行家無法理解。金融業認為給矽谷銀行找一個買家是更好的解決之道，而有消息人士透露，當初確實曾有買家有意願出手買下矽谷銀行，但最終沒有實現。而在過程中，監管機構的表現更像是阻止矽谷銀行被出售，而不是促成交易。但對這樣的說法，美國聯邦存款保險公司（FDIC）拒絕回應。
第二，財政部長葉倫的說詞反覆，一子下說不考慮替所有存戶的存款擔保，一下子又說在有必要時會採取進一步行動。總體而言，拜登政府表現出的態度是他們會拯救存戶，但不會拯救銀行。但是有銀行人士覺得，當政府直白表現出不願相助銀行的態度，銀行又該如何安撫存戶？
最後，現在需要的是更多紓困還是更多監管？華爾街期盼的是更多更廣的紓困，但華盛頓已經在討論如何防止「下一次」危機發生，監管機構始終認為這波危機並未蔓延，他們現在考慮的都是如何加強未來的監管，而這和銀行業現在期盼的可說是南轅北轍。