源少年獻第一次！陳峻廷當主持人 霸氣喊：粉絲丟羞恥心
由選秀節目《原子少年》成團出道的「AcQUA源少年」由黃莑茗、林毓家、盧佾暘、須弘道、李秉諭組成，他們於今（25）日、明（26）日一連兩天在台北信義Legacy Max舉辦「AcQUA 【源】2023 LIVE 音樂會」，FEniX成員陳峻廷驚喜擔任音樂會主持人，不忘提醒粉絲與AcQUA源少年互動時要丟掉羞恥心。
記者吳雨婕/台北報導
AcQUA源少年以歌曲〈水星座〉、〈Freaky Love〉為音樂會揭開序幕，〈Freaky Love〉一曲唱畢，主持人陳峻廷驚喜現身，他同樣也是從《原子少年》成團出道，現在為FEniX成員之一，他一出場就引起歌迷的熱情尖叫聲，與源少年熟識的他，立即開起對方玩笑，黃莑茗險些招架不住，立刻放話：「你現在鬧我們，我們之後就去你們專場鬧你。」閒聊完後，身為團長的黃莑茗感性地說：「剛剛一登台聽到（粉絲）尖叫聲很激動也很感動，直接把我耳機聲蓋掉，我們很用心準備表演，感謝你們。」
林毓家分享會選擇演唱〈水星座〉、〈Freaky Love〉的原因，是因為當年在節目裡時，他們還是「水晶」時，以歌曲〈Freaky Love〉走進大家的視野；在「AcQUA源少年」時期，則是以〈水星座〉跟大家見面，「2首歌都是我們的第一次。」之後迎來遊戲「深海尋祕」與粉絲互動，由源少年每一位團員抽中3位幸運粉絲上台向他們提問，陳峻廷不忘交代台下粉絲：「上台前帶手機、丟掉羞恥心，不要扭捏，你不敢直接換下一個。」
AcQUA源少年開唱前分享心情，林毓家提到前一晚有特別早睡，所以今天精神滿好的，心情興奮大於緊張，盧佾暘笑說心情興奮又激動，希望能拿出最好的表現給粉絲；須弘道表示昨天都在練習吉他，連作夢都夢到已經在演出了，所以很早就醒了；黃莑茗為了音樂會特別調整作息，今天還特別早起練習發聲；李秉諭透露從昨晚就開始緊張，睡前都在想如何精進自己的表演。