PLG／簡廷兆砍19分！富邦飆19三分帶走「豪傑對決」勝利

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鋼鐵人這一場比賽在補進溫德之後，補足了過往兩隊交手時相對弱勢的籃板，富邦辛特力和塞瑟夫兩名洋將想強攻禁區也沒有那麼容易，不過第三節客隊本土球員跳出，簡廷兆和洪楷傑兩名替補球員三分球3投3中，讓球隊保有4分進入到末節。
第四節富邦外線持續加溫，曾祥鈞、簡廷兆和洪楷傑各進一顆三分，一波15:6的攻勢，將比分拉開到雙位數。暫停回來後，鋼鐵人換上悟空追分，他也連進三分球帶起球隊攻勢，後續呂政儒加入戰局、連兩記三分——包括一次四分打，率鋼鐵人回敬19:7的反擊，追到只剩1分。
比賽剩下1分20秒，林志傑抓到進攻籃板補籃時被犯規，他兩罰全中，讓富邦領先3分。鋼鐵人喊出暫停，回來後球交到林書豪手上，但他滑倒、沒能導傳出好結果；之後呂政儒假動作晃開林志傑，但可惜沒能投進，下一回合塞瑟夫投進三分，也鎖定這場的勝利。
「二代勇」這場發威，簡廷兆三分球8投5中，得到了19分，曾祥鈞攻下15分9籃板；洪楷傑外線3投3中，得到11分。林志傑14分，辛特力19分，塞瑟夫11分12籃板7助攻
林書豪這場發揮全面，得到22分9籃板7助攻；悟空投進5三分，拿到20分；呂政儒末節手感火燙，投進4三分，斬獲15分；溫德22分14籃板，另外還有3助攻。
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