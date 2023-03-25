趙孟姿好奇問「胎內記憶」！女兒1句話眼眶秒濕：超神奇
藝人趙孟姿與許孟哲結婚3年多，育有1子1女，時常在臉書分享家庭生活。不過，趙孟姿因為陸續聽到隋棠、王仁甫分享有關小孩「胎內記憶」的故事，近日也好奇跑去問問看女兒Doreen，沒想到真的問出許多答案，讓她雞皮疙瘩，眼眶泛淚，直呼：「超酷！超神奇！超有趣！」
記者詹鎰睿/綜合報導
趙孟姿在貼文提到，當Doreen開始會講簡單的句子時，她就問過好幾次，「妳記不記得在媽媽肚子裡的事情？」可是女兒就一直說「天上有狗狗、阿公！」讓趙孟姿越來越好奇，「因為Doreen的阿公很早就離開了，在她的世界裡阿公應該是很陌生的。」
直到有一天，Doreen突然越說越多，才把趙孟姿徹底嚇壞，她透露，其實當初懷孕時是一對雙胞胎，但後來另個寶寶沒有心跳，才會剩下Doreen健康成長，「沒有特別提過這件事是因為我們的心情很釋懷，覺得這是一個自然的胚胎淘汰，很好的是後來的孕期一切都平安健康。」結果一問Doreen，「那妳可以跟媽咪說你在肚子裡面的事嗎？」竟得到這樣的回答，「有一個弟弟！」
原以為只是亂聊的趙孟姿，一聽到Doreen說，「然後弟弟就不見了！」下秒才當場淚崩，「我全身起雞皮疙瘩，突然好多事串在一起，不知道是什麼情緒，但眼眶就是濕濕的！」
所幸，趙孟姿後來也成功生下男孩Liam，讓她感動直呼：「你們一定是在天上約定好來當我們的小孩，我會把全部的愛給你們，謝謝你們來當我們的寶貝，我開始期待Liam的胎內記憶了，該不會有兩段吧！讓我們繼續看下去。」