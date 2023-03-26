4月財運大爆發！命理師點名「4生肖」福星相助：荷包賺滿

我是廣告 請繼續往下閱讀
恭喜屬馬的朋友們，這個月最好的就是財運了！一向愛好自由的你們，去年不得不為生活做很多犧牲。在家庭運勢提升的家庭事務煩惱會一掃而空，同時還能接受到四方財水，而能在工作上更加賣力，使得本業收入大為提升，4月你能揭開全新活絡的財庫。但要注意的是因為工作太忙，請顧好自己的健康。
Top3屬猴
屬猴這個月受到貴人的相助，加上本身的工作運極旺，有機會讓這個月的財運，開創一個紅盤，再加上偏財運頗旺，正偏財皆有盈利。業績工作量開始增多，除了本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢的把財運也拉升了。
TOP2屬狗
屬狗個性堅忍不拔，再困難也撐得下去，4月份的你們，儲存已久的能量開始爆發，財運改頭換面，心情也開始放鬆愉悅。加上始終持續的努力，也因此這個月份的財運，依舊在水準之上，為自己的荷包累積了豐厚的財富。
TOP 1屬龍
屬龍的拼勁與衝勁，可說是排第一的，在本月的商務業務方面，還有工作上的表現，可說是相當出色，有福星出手幫忙，可能是身邊朋友，也有可能是上司，但不管如何，都有機會讓工作進展順利不少。另外就是自己積極的行動力，增加不少你們的業績，正財運在這個月，確實出色，但要注意的你們的情緒，可別因此影響了財運發展。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。