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4月財運大爆發！命理師點名「4生肖」福星相助：荷包賺滿

▲4生肖運勢大爆發，尤其是屬龍的民眾福星照耀，會遇到貴人出手相助，整個月份正財、偏財運勢極佳。（示意圖／取自unsplash）
▲4生肖運勢大爆發，尤其是屬龍的民眾福星照耀，會遇到貴人出手相助，整個月份正財、偏財運勢極佳。（示意圖／取自unsplash）

記者鍾怡婷/綜合報導

4月即將到來，不僅可以爽放13天休假，命理專家小孟老師也點名4生肖運勢大爆發，尤其是屬龍的民眾福星照耀，會遇到貴人出手相助，整個月份正財、偏財運勢極佳，不妨可以改買彩券小試手氣，也許會有額外的小收入。

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TOP4 屬馬
恭喜屬馬的朋友們，這個月最好的就是財運了！一向愛好自由的你們，去年不得不為生活做很多犧牲。在家庭運勢提升的家庭事務煩惱會一掃而空，同時還能接受到四方財水，而能在工作上更加賣力，使得本業收入大為提升，4月你能揭開全新活絡的財庫。但要注意的是因為工作太忙，請顧好自己的健康。

▲選一個你認為最適合的答案，秒測你最近跟財神爺的緣分有多少。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲4月份財運大爆發的包括屬馬、屬猴、屬狗、屬龍，接受到四方財水，工作上也能順風順水。（示意圖／翻攝自unsplash）
Top3屬猴
屬猴這個月受到貴人的相助，加上本身的工作運極旺，有機會讓這個月的財運，開創一個紅盤，再加上偏財運頗旺，正偏財皆有盈利。業績工作量開始增多，除了本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢的把財運也拉升了。

TOP2屬狗
屬狗個性堅忍不拔，再困難也撐得下去，4月份的你們，儲存已久的能量開始爆發，財運改頭換面，心情也開始放鬆愉悅。加上始終持續的努力，也因此這個月份的財運，依舊在水準之上，為自己的荷包累積了豐厚的財富。

TOP 1屬龍
屬龍的拼勁與衝勁，可說是排第一的，在本月的商務業務方面，還有工作上的表現，可說是相當出色，有福星出手幫忙，可能是身邊朋友，也有可能是上司，但不管如何，都有機會讓工作進展順利不少。另外就是自己積極的行動力，增加不少你們的業績，正財運在這個月，確實出色，但要注意的你們的情緒，可別因此影響了財運發展。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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