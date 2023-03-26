秦剛：中美關係依舊春寒料峭　令人遺憾

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秦剛在會見時表示，中國國家主席習近平在14屆全國人大一次會議上再次全票當選連任，中國大政方針保持穩定連貫；中國將繼續推進高水準對外開放，開放的大門越來越大；中國經濟社會已按下「重啟鍵」，正迎來強勁復甦。這是對美國工商界的三重利好。但令人遺憾的是，目前中美關係依舊春寒料峭。
秦剛說，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，中美關係搞好了，世界受益，反之，世界遭殃。「中方對發展健康、穩定、建設性的中美關係的態度沒有變化，始終主張中美相互尊重、和平共處、合作共贏。」
他說，發展良好的中美關係需要美方相向而行。希望美方摒棄零和思維，停止不擇手段遏制打壓中國，和中方一道推動中美關係克服當前困難，重回健康穩定的軌道。
秦剛並表示，歡迎美國企業繼續擴大對華投資、紮根中國，中方願繼續為包括美國企業在內的各國企業提供更好的營商環境。
發布稱，美方人士表示，此次來訪深刻感受到中國經濟社會發展的生機和活力，也深刻感受到中國人民對美中關係發展的期待。美中相互依存，當前美中關係處於關鍵時期。美工商界支持美中關係健康發展、保持兩國關係穩定，致力於「防止兩國陷入相互孤立的怪圈、爆發衝突」。
美方人士並表示，歡迎美中增加面對面接觸，希望進一步擴大美中航班數量，促進兩國各界交流，深化兩國經貿、投資合作。（編輯：楊昇儒）1120325