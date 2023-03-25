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PLG／林書豪被「Box-1」封鎖　鄭志龍不滿：本土太依賴他

▲林書豪持球突破，遭受富邦多人包夾。（圖／PLG提供）
▲林書豪持球突破，遭受富邦多人包夾。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/綜合報導

高雄鋼鐵人今(25)日在主場的比賽激戰到末節，最終才以95:101輸給衛冕軍富邦勇士。林書豪這一場比賽19投10中，得到了22分9籃板7助攻。賽後總教練鄭志龍對於本土球員的發揮不滿意，認為其他人應該要更多的幫助林書豪，而不是過度依賴他。

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「教練要檢討！」賽後鄭志龍在檢討此役輸球原因時，這樣嚴肅地說道，「林書豪是我們球隊很重要的因子，但這幾場球我們的本土球員越來越依賴他。」他認為鋼鐵人自身也有進攻端的優點，但該發揮的攻防轉換和多打少的進攻都未能把握，本土只要拿到球不是投籃就是傳球，也沒有在判讀場上防守球員的意圖並去做積極的進攻。

「我們今天才獲得5次罰球，我覺得很應該，因為幾乎都沒人在攻擊籃框。」鄭志龍強調，要在短期內，把這錯誤的思維調整過來，否則林書豪會越打越累，其他球員也沒辦法得到好的發揮。「好不容易走過陣痛期，我們不要重新再走一遍了」。

而林書豪則是表示，自己這一場被對手非常針對性的防守牽制，「第一次看到Box-1，有一個人全場一直在跟我。就像龍哥說的，看到別隊的策略，要慢慢去調整過來。不過我也為我的隊友感到非常驕傲，他們在第四節自己把分數打回來，這是非常好的事。」

另外，林書豪也強調，輸球不是因為隊友能力不夠，而是沒有發揮出來，「這也是後衛的責任，怎麼把身邊的人帶動起來，也是我需要去思考的東西。」

至於這一場拿到15分的射手呂政儒則說，這一場比賽勇士確實有對林書豪做一些針對性的防守，因此本土球員應該要給他更多支援，不該都依賴他在攻防上的發揮，「我們不能因為主要發動者被切斷，其他人在都呆在那。」

林書豪此役在末節有一段時間被換下場，引起外界好奇。賽後，鄭志龍也解釋了當下的考量，第一是想在快攻上多拿一些分數，因此讓3名本土鋒線上場去試試看；第二則是林書豪當時體能有一些下滑，因此暫時把他換下休息，看有沒有辦法在最後兩分鐘時能重新以好狀態回到場上。

而富邦總教練許晉哲則給予林書豪很大的尊重，稱後者現在的場均得分甚至比洋將還高，所以賽前當然有針對這個點去做一些功課，另外一方面也希望此役球隊自己的進攻可以有所發揮，得分到達100分。「我們今天進攻有達到目標，防守上也有將他(林書豪)的外線給限制住——畢竟大家都知道他上一場進了6顆三分球。」

張宗憲這一場沒有出賽，因此在防守林書豪上，富邦少了一名悍將可用。許總進一步解釋說，這場在對位上球隊是用周桂羽、簡廷兆、洪楷傑、張文平，這四個人在練習時就設定守他，「如果有(這4人中)有2人在場上，比如說TJ和楷傑，那我就會先用TJ，因為身材高矮的問題，林書豪做一些急停後仰的出手，後來再上楷傑，希望用人選的不同，去彌補經驗的不足。」

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