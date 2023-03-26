6000元登記最終組！「入帳時間」確定了　這方法最慢領錢

普發6000別上網登記？銀行退休員稱「肯定被賣」　真相曝

▲LINE瘋傳來自「退休大姐」的訊息，稱普發6000登記會讓個資遭到變賣。（圖／記者周淑萍攝）
▲LINE瘋傳來自「退休大姐」的訊息，稱普發6000登記會讓個資遭到變賣。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

全民普發6000線上登記從3/22啟動，首日超過100萬人，至今（26）日上午9時，登記人數已超過403萬人。然而近日社群卻流傳一則訊息指稱，一名「退休銀行大姐」建議大家不要選擇「登記入帳」上網登記，因為資料會被變賣。根據事實查核單位MyGoPen查證，此為「錯誤」訊息，但該貼文被廣網流傳，在24 小時內收到上千人次回報類似的可疑訊息。數位發展部也在官網闢謠，於專案結束後一個月徹底刪除，絕不保存，也不會作為其他用途。

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MyGoPen站長Charles觀察，普發6000開放網路登記領取後，在24小時內就湧入千則「退休大姐」的謠言，是是而非的內容讓民眾第一時間難以辨識真假，維持前5大熱門查核內容，MyGoPen經過多方查證，此次普發現金需要身分證加健保卡，是要確認兩個號碼為同一人，避免被盜領；內文也提到「網站沒人維護、資料肯定被賣」的說法，MyGoPen認為來自背景不明的個人主觀猜測，缺乏證據可以佐證。

數位發展部3點釋疑：
數位發展部在官網上也做出澄清，官方指出，登記系統設計有嚴密的資料保護機制，且在全民共享普發現金專案執行結束後一個月，預計在113年2月底前，相關個人資料即會刪除，絕不保存。

其次，本次上網登記之資料僅限於發放資料檢核使用，且數位部設計有嚴密的資料保護機制，包括資料傳輸全程加密、使用資料必須獲得授權並留下可追蹤之紀錄、資料存放以加密方式儲存等，確保民眾的資料受到嚴密保護不外洩。

最後就是雙證件認證的部分，數位部指出，並非第一次搭配健保卡卡號協助辨識身分，像是1922疫苗預約平台，疫苗施打登記都需要，孩童防疫家庭補貼也是都要輸入身分證字號與健保卡號，雙卡號驗證是保護民眾申領6, 000元權益，防止有心人士盜領。數位部嚴正譴責有心人士惡意謠言，也再次強調一定嚴密管理與保護本專案所蒐集個資，事後刪除，絕不保存，不做其他用途。

謠言原始版本如下：
以下是我高中同學轉來：我大姐是中央銀行退休，她剛看了一下，上網登記除要身份証號碼，還要健保卡號，健保卡號很少會要求提供，被洩漏機會相對少，但這次登記要一次完整的登入雙證件的號碼有點讓人擔憂，連同銀行帳號一併洩漏後果可怕！ 最重要是這次領款的系統是一次性的，用完沒人維護，資料肯定被賣。所以建議不要去登記，領現較安全。

▲數位部在官網澄清，該則退休大姐的訊息為「謠言」，且強調資安無虞，民眾個資不會保存。(圖／翻攝數位部)
▲數位部在官網澄清，該則退休大姐的訊息為「謠言」，且強調資安無虞，民眾個資不會保存。(圖／翻攝數位部)

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