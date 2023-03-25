UBA／為大賽而生的人 游艾喆大三元、瞄準小巨蛋5連冠
政治大學明星後衛游艾喆今在111學年度UBA大專籃球聯賽公開一級男子組4強賽，繳出全能成績單，全場出賽34分鐘，繳出16分、10助攻和13籃板，大專生涯第二度完成大三元，價值連城，並率隊連三年在小巨蛋擊敗世新大學，明將與健行科大爭冠。
記者廖聿偉/台北報導
游艾喆被形容是為「小巨蛋而生」的球員，自2019年在HBL能仁家商奪冠起，個人已經連續4年在小巨蛋拿下冠軍，今年只差一步，就拿完成個人的5連霸。游艾喆回應，「很享受在小巨蛋打球的氣氛，也只有學生時代能在這裡比賽，因此格外珍惜。」
本場比賽下半場政大陷入得分乾旱期，主力林彥廷還因腿傷提前退場，游艾喆扛起攻守重任，表現可圈可點。游艾喆回應，「拿下大三元很開心，尤其是在重要的比賽，但只會開心一下，離開球場後就要沉澱心情，備戰冠軍賽。」
政大在8強複賽以二連敗收尾，游艾喆自認表現不及格，因此近幾周的練球拉高強度，也給予自我更多的壓力，「我必須讓每一次的攻守表現都做到最好，才有能帶領球隊爭冠。」
明天冠軍賽將由政治大學對決健行科大，政大主帥陳子威說，「前一次對戰被健行攻下100分，防守不及格，所以還是要從防守做起， 方能提高勝算。」
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