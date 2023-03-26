聯準會鴿式指引　台股指數創「9個月」新高

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，本週美台央行的利率決策塵埃落定，聯準會升息一碼符合市場預期，台灣則是意外跟進升息半碼。從本次FOMC決議觀察，聯準會放緩升息幅度並暗示利率有機會僅再升一碼，即結束此波升息循環，「鷹派行動、鴿式指引」有助於恢復市場信心重建；此外，穩速下滑的美國消費者物價指數（CPI），亦為聯準會政策決議提供彈性空間，而接下來將於月底公布的2月美國個人消費支出指數（PCE），將是市場密切關注的下一個重點數據之一。
孫傳恕進一步說明，過去一年為抑制高於央行目標區間的通膨率，聯準會透過史無前例的激進升息手段，逾一年內升息9次共19碼的幅度至上限5%的利率水準，不僅使金融業在短期承受巨大的長、短期放貸成本壓力，資金快速緊縮亦加深企業發展與經濟活動前景疑慮，進而引發近期一連串的歐美金融業資金流動性風波，所幸目前對台股影響僅為情緒面，並無實質衝擊，反映在台股相對美股抗震。
孫傳恕認為，雖然近期台股受金融事件干擾，但整體而言，全球主要經濟體的領先指標PMI綜合指數皆陸續重返擴張，顯示企業活動逐步自谷低回溫，激勵去年跌深的電子股領先反彈，本週率先重返各天期均線之上，緊接著為傳產指數，大盤也隨之站穩短中長均線以上，並創去年6月中旬以來最高；至於持續滑落的通膨數據與此波金融風波，突顯過去激進升息所帶給金融體系的壓力，皆加深市場預期升息週期即將見終的可能性。
孫傳恕指出，隨著這波彈升走勢，帶動台股本益比回升至合理水位，統計顯示，台股本益比在去年一度滑落至10倍以下的低檔水位，而去年10月起反彈至今，台股本益比已回升至15.7倍，符合長期均值15.4倍，預料後續呈現緩漲格局，資金將聚焦具有題材之族群，包括半導體、伺服器、高速運算、資料中心、新能源車及中國內需等，另外，績優高息股也值得留意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。