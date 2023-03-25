T1／封鎖蔣淯安只得3分！金恩首次大三元　中信奪10連勝

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雙方易籃後，台啤英熊進攻端陷入當機，多次的單打未果，也讓新北中信特攻在第三節打出一波25對13的攻勢奠定勝基，終場在新北中信特攻洋將金恩（Nick King）繳出22分、11籃板與10助攻大三元的帶領下，以101:86收下10連勝。
中信特攻魏嘉豪今天全場繳出13分、2籃板、1助攻以及2抄截，在攻守兩端都繳出本季代表作，魏嘉豪表示，「感謝隊友與教練團的信任，對於自己本季到現在才有如此的表現，是給自己不及格的成績，希望自己能夠維持這樣的好表現，幫助球隊有更多的輪替空間。」
此役繳出來台首次大三元的洋將金恩（Nick King），全場繳出22分11籃板與10助攻，賽後表示，「教練團不斷提醒我們是打團隊籃球，以及防守籃球為原則，是我們能拿下今天勝利的主因。」面對季後賽的調整，金恩說：「不只於在練球，我們應該要在比賽中找尋自己的最佳隊型，做好每一個細節，才有機會衝擊總冠軍。」
中信這場維持球隊超強的後場防守，讓台啤主將蔣淯安今天出賽36分鐘，8投1中，只有3分進帳；台啤大洋將塔壁則是只有3分進帳，是這場比賽取勝的關鍵。
針對團隊正在為季後賽調整，新北中信特攻總教練李逸驊表示，「近期魏嘉豪的好表現，也成功頂替隊上主控林韋翰的空缺，今天贏球關鍵仍然是團隊防守，面對阿巴西目前正在進行齋戒月，李逸驊說：「阿巴西去年在齋戒月期間，比賽的狀況落差較大。今年有特別做出一些調整，希望這周的比賽可以幫助他有好的調整。」