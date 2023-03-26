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台正妹半小時吃光「3KG海南雞飯」！嚇壞泰國人：養不起

▲泰國當地餐廳推出「3公斤巨無霸海南雞飯」挑戰，台灣正妹「泡芙」只花35分鐘就吃光，吸引近7千人朝聖。（圖／取自店家粉專）
▲泰國當地餐廳推出「3公斤巨無霸海南雞飯」挑戰，台灣正妹「泡芙」只花35分鐘就吃光，吸引近7千人朝聖。（圖／取自店家粉專）

記者黃韻文/綜合報導

人不可貌相！泰國當地餐廳推出「3KG巨無霸雞肉飯」，份量換算下來約是20人份，若是能在1小時內吃完就可免費，否則要付650泰銖（約新台幣578元）。泰國店家日前在粉專貼出有台灣正妹來挑戰，35分鐘就吃完，嚇壞當地居民，吸引近7千人按讚，也讓泰國網友直呼，這驚人的食量，就算再可愛也養不起。

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台灣YouTuber「泡芙餓了麼」的旅遊夢想清單之一，就是到泰國穿學生制服，並挑戰當地的「巨無霸雞肉飯」。只見她分享的影片中，如願穿上泰國學生制服前往餐廳挑戰。店家端上重達3公斤的海南雞飯，約有1公斤雞肉、2公斤米飯，一大盤相當於是20人份量，限時1小時內吃完就能免費，否則得付650泰銖（約新台幣578元）。

▲巨無霸海南雞飯有2公斤米飯、1公斤雞肉。（圖／翻攝「泡芙餓了麼」頻道）
▲巨無霸海南雞飯有2公斤米飯、1公斤雞肉。（圖／翻攝「泡芙餓了麼」頻道）
只見台灣大胃王正妹「泡芙」笑容滿面，不疾不徐一口接一口從沒停下，才用5分鐘就吃掉四分之一盤、十分鐘就嗑掉半盤，還邊吃邊尬聊冷笑話，一點都沒有吃不下的痛苦跡象，最後只花35分鐘就整盤吃光，讓老闆相當吃驚，分享到店家粉專上立刻暴紅，超過3400次分享、近7千人朝聖按讚。

而瓜子臉、身材相當纖薄的泡芙，其實在YouTube頻道中就曾分享，她成功挑戰140貫壽司（約70盤爭鮮）、4公斤肉片山、5.5公斤的10人份大腸麵線、4公斤牛排鐵板麵、狂喝10杯手搖飲超過6公升、一口氣嗑掉200隻蝦子、一餐吃100個鍋貼、單人吃掉6公斤巨大蚵仔煎，所以這次泰國3公斤海南雞飯，對她來說可說是小菜一碟。

▲店家限時1小時，泡芙只花35分鐘就吃光。（圖／取自店家粉專）
▲店家限時1小時，泡芙只花35分鐘就吃光。（圖／取自店家粉專）

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