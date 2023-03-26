校園生命教育趴趴走　身障者也能創造無限可能

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動課程安排精彩的身障運動影片欣賞及有獎徵答，讓學生們更深入了解身障者運動及生活的內涵，期使「人人生而平等的普世價值」「面對困境突破困難的勇氣」真正在學生的心中萌芽並長成大樹。
身心障礙者與一般人，最主要的生命表徵即是運動能力的落差，也就是在運動表現上有著幾乎無法克服的鴻溝，一般人也無法想像障礙者可以從事競技運動；然而事實是障礙者不僅可以從事各種難度的運動項目，甚至有可能超越一般人的運動表現；例如德國截肢運動員菲利克斯·斯特倫(felix streng )，在2020東京帕運100公尺項目以10秒76奪冠，相信就超越了世上絕大多數的一般短跑選手。
教育除了教導孩子知識，更重要的是陪伴孩子面對人生的各種情況，學習並瞭解生命的價值，並且提供不同特質的孩子展現自我特色的舞臺，讓孩子懂得欣賞自己的獨特與美好，成為更好的自己，進而去接納、欣賞每個人的獨特與美好。
此次活動藉身心障礙動形塑正向積極氛圍，讓學生瞭解身心障礙者透過適切的輔具協助，同樣能夠克服環境與身體功能限制，融入社會的各項活動；並且藉此鼓勵正處於成長階段，最容易因為挫折便對人生棄守的年輕學子們，在自己的學習生涯乃至未來的人生，勇於面對挫折跟挑戰，陶鑄學生身心健全的發展。
「身心障礙運動-校園生命教育趴趴走」，秉持身心障礙者權利公約(Convention on the Rights of Persons with Disabilities-CRPD）的精神，未來亦將攜帶各項器材，走入校園安排針對各級學校特殊教育生的體育課程，讓特教學生真正體會體育課的樂趣。