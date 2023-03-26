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校園生命教育趴趴走　身障者也能創造無限可能

▲身心障礙運動-校園生命教育趴趴走，首站走入新北市立佳林國民中學。官方提供
▲身心障礙運動-校園生命教育趴趴走，首站走入新北市立佳林國民中學。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

由財團法人晶豪科技教育基金會支持的「身心障礙運動-校園生命教育趴趴走」活動正式啟動，並委託新北市輪椅夢公園組成巡迴宣廣團，未來將長期巡迴各級學校，藉由各項身心障礙運動的選手走入校園，與學生一起透過運動，展現生命的多元價值；第一站率先走入新北市立佳林國民中學，在校長簡財源及輔導室的支持協助下，現場來了200多位同學參加。

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今天的體驗課程由輪椅國標舞開場，在輕快的舞步喧染下，現場氣氛瞬間爆棚，學生們親眼目睹身障者坐著輪椅跳舞驚呼連連，並且兩兩成雙進場體驗；輪椅夢公園團隊，除了安排輪椅國標舞、網球、籃球、羽球、輪椅排球等，多種身障運動示範，更設計活潑有趣的輪椅運動遊戲讓學生參與體驗及趣味比賽，藉由親身體驗坐著輪椅的不便，啟發學生們對生命關懷，培養學生面對生命的實踐力與尊重多元平等。

動課程安排精彩的身障運動影片欣賞及有獎徵答，讓學生們更深入了解身障者運動及生活的內涵，期使「人人生而平等的普世價值」「面對困境突破困難的勇氣」真正在學生的心中萌芽並長成大樹。

▲身心障礙運動-校園生命教育趴趴走，首站走入新北市立佳林國民中學。官方提供
▲身心障礙運動-校園生命教育趴趴走，首站走入新北市立佳林國民中學。官方提供
身心障礙者與一般人，最主要的生命表徵即是運動能力的落差，也就是在運動表現上有著幾乎無法克服的鴻溝，一般人也無法想像障礙者可以從事競技運動；然而事實是障礙者不僅可以從事各種難度的運動項目，甚至有可能超越一般人的運動表現；例如德國截肢運動員菲利克斯·斯特倫(felix streng )，在2020東京帕運100公尺項目以10秒76奪冠，相信就超越了世上絕大多數的一般短跑選手。

教育除了教導孩子知識，更重要的是陪伴孩子面對人生的各種情況，學習並瞭解生命的價值，並且提供不同特質的孩子展現自我特色的舞臺，讓孩子懂得欣賞自己的獨特與美好，成為更好的自己，進而去接納、欣賞每個人的獨特與美好。

此次活動藉身心障礙動形塑正向積極氛圍，讓學生瞭解身心障礙者透過適切的輔具協助，同樣能夠克服環境與身體功能限制，融入社會的各項活動；並且藉此鼓勵正處於成長階段，最容易因為挫折便對人生棄守的年輕學子們，在自己的學習生涯乃至未來的人生，勇於面對挫折跟挑戰，陶鑄學生身心健全的發展。

「身心障礙運動-校園生命教育趴趴走」，秉持身心障礙者權利公約(Convention on the Rights of Persons with Disabilities-CRPD）的精神，未來亦將攜帶各項器材，走入校園安排針對各級學校特殊教育生的體育課程，讓特教學生真正體會體育課的樂趣。

▲身心障礙運動-校園生命教育趴趴走，首站走入新北市立佳林國民中學。官方提供
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