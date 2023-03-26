88槍擊案主嫌王文宗、牽連藍營大咖　綠委狠嗆：反黑金？

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對此，台南政壇議論紛紛，甚至直呼：「國民黨慘了！」林俊憲則在臉書Po文寫道：「肉粽一大串全部出現了，把台南搞得烏煙瘴氣的暗黑集團正式現身轟動全國的88槍案主嫌終於落網，這位王文宗毫不意外的又跟國民黨的黑金勢力有關，而且可以說是『功勳彪炳』。」
林俊憲進一步指出，王文宗不僅是前台南市議長李全教的左右手，還是國民黨主席朱立倫參選2016年總統時的學甲區主任，也幫前台南市議員謝龍介輔選過，最重要的是，王文宗還是統促黨的黨部主委，這麼多的頭銜、這麼多的大咖，這下要切割可困難了。
林俊憲續指，記得國民黨前陣子選策會爭議時，新北市長侯友宜跳出來大喊「反黑金」，看到國民黨願意把自己的根都挖了，大家都很高興。不過說是一回事，做又是一回事，尤其88槍案這麼大的治安事件，主謀居然直接牽連到國民黨內的大老們，到底要怎麼個反法呢？大家都等著看。
林俊憲指稱，地方都知道，王文宗就是李全教重要的左右手，而李全教何許人也？他可不是議長賄選案出獄以後就淡出了，國民黨在台南的佈局完全仰賴李全教，上次選策會名單就已經透露一點眉角台南的議長選舉始終擺脫不了黑幕，不是跑票投無黨籍的前市議長郭信良就是賄選，民進黨過半也無法掌握議會，李全教與他的暗黑勢力夥伴們，就是背後的藏鏡人。
此外，林俊憲提到，關於最近影響台南非常大的光電爭議，背後的勢力就是李全教。先是壟斷兩岸契作虱目魚，再介入光電開發，最後衍生出88槍槍擊案，李全教勢力之龐大，由此可見為何國民黨在台南，萬事只能仰賴李全教了。只是做賊的喊抓賊，在今天王文宗落網之前，國民黨居然還敢大喊反黑金，把自己做的事推到別人頭上，哪來的臉？
林俊憲在文末強調：「如今肉粽串的第一顆已經被抓出來，現在整串全部煮好、要一起拉出鍋子了，國民黨中央又會如何反應呢？侯友宜喊『反黑金』如果要玩真的，先說說要怎麼處理朱立倫、李全教這些人吧，這樣的人還適合擔任黨主席嗎？否則一切都是打假球罷了！」
林俊憲還在貼文底下留言說：「李全教為何在台南勢力這麼龐大？除了以前我提過的虱目魚買辦外，最近吵很兇的光電爭議他也沒缺席！虱目魚、搶魚塭地、光電、李全教、王文宗，這幾個關鍵字合在一起就能解密國民黨在台南的黑金帝國！龍介兄，現在真的刀光劍影了，怎麼辦？」
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