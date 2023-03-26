銀行業恐慌蔓延！德意志銀行恐成下個瑞信　遭分析師打臉

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德意志銀行近年進行數十億歐元的重組，目的是降低成本和提高盈利能力。但卻也因此被認為是下一張骨牌，因為其與瑞信情況相當類似，已經歷過多次重組及更換領導階層，試圖重建穩固的基礎，在瑞信暴雷後，德意志銀行便成為了市場關注的焦點。
在違約風險成本飆升之下，投資者猛烈拋售德意志銀行股份，其股價一度下跌15%，為連續第三個交易日走低，也讓外界更加擔憂它會成為下一間瑞信。
根據美國《CNBC》報導，圍繞在德意志銀行的部分擔憂主要是美國商業房地產風險和大量衍生品帳目，不過遭到研究公司Autonomous駁斥，Autonomous分析師Stuart Graham和Leona Li指出，他們將德意志銀行的評級列為「劣於大盤」，只是因為因為銀行業其它產品更具吸引力，「對於該銀行的生存能力和資產沒有任何擔憂。更清楚一點，德意志銀行不是下一個瑞士信貸。」
Autonomous強調，德意志銀行擁有「穩步盈利」，並預測其2023年的有形資產回報率將達到7.1%,，2025年將進一步攀升至8.5%。
細看德意志銀行近年來發展，該行為降低成本以及提高盈利能力，近年已斥資數十億歐元進行重組。經歷改革後，德銀2022年全年獲利達到50 億歐元，較2021年成長159%。其2022年底的一級資本適足率（CET1）為13.4%，而流動性覆蓋率則是142%，淨穩定資金比率為119%。
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