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銀行業恐慌蔓延！德意志銀行恐成下個瑞信　遭分析師打臉

▲德意志銀行24日股價重挫超過14％，再度引發投資人恐慌情緒。（圖／美聯社／達志影像）
▲德意志銀行24日股價重挫超過14％，再度引發投資人恐慌情緒。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近來全球銀行業面臨風暴，先是美國矽谷銀行倒閉，接著瑞士信貸被併購，而德意志銀行24日時因為信用違約互換交易（CDS）突然飆升，股價一度重挫15%，凸顯出市場對於歐洲銀行業穩定性的恐慌。有分析師指出，ＯＯＯ

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美國矽谷銀行在3月10日時倒閉，標誌銀行 (Signature Bank) 也出現類似系統式風險而被接管，而瑞士銀行緊急救援瑞士信貸使得投資人擔心危機蔓延，在美國聯準會22 日進一步升息後，又加深這種擔憂。

德意志銀行近年進行數十億歐元的重組，目的是降低成本和提高盈利能力。但卻也因此被認為是下一張骨牌，因為其與瑞信情況相當類似，已經歷過多次重組及更換領導階層，試圖重建穩固的基礎，在瑞信暴雷後，德意志銀行便成為了市場關注的焦點。

在違約風險成本飆升之下，投資者猛烈拋售德意志銀行股份，其股價一度下跌15%，為連續第三個交易日走低，也讓外界更加擔憂它會成為下一間瑞信。

根據美國《CNBC》報導，圍繞在德意志銀行的部分擔憂主要是美國商業房地產風險和大量衍生品帳目，不過遭到研究公司Autonomous駁斥，Autonomous分析師Stuart Graham和Leona Li指出，他們將德意志銀行的評級列為「劣於大盤」，只是因為因為銀行業其它產品更具吸引力，「對於該銀行的生存能力和資產沒有任何擔憂。更清楚一點，德意志銀行不是下一個瑞士信貸。」

Autonomous強調，德意志銀行擁有「穩步盈利」，並預測其2023年的有形資產回報率將達到7.1%,，2025年將進一步攀升至8.5%。

細看德意志銀行近年來發展，該行為降低成本以及提高盈利能力，近年已斥資數十億歐元進行重組。經歷改革後，德銀2022年全年獲利達到50 億歐元，較2021年成長159%。其2022年底的一級資本適足率（CET1）為13.4%，而流動性覆蓋率則是142%，淨穩定資金比率為119%。

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