中國頻挖我邦交國牆腳　CNN分析：這並無法孤立台灣

TikTok執行長被美國會慘電　CNN：反觀庫克訪中滿面春風

▲蘋果執行長庫克訪問北京時受到眾人歡迎。圖為庫克與歌手黃齡的合照。（圖／翻攝自庫克微博）
▲蘋果執行長庫克訪問北京時受到眾人歡迎。圖為庫克與歌手黃齡的合照。（圖／翻攝自庫克微博）

國際中心徐筱晴／綜合報導

儘管美國與中國之間的貿易和科技領域緊張局勢升級，但蘋果公司（Apple）首席執行長庫克（Tim Cook）仍在訪問北京的期間，表示支持將中國作為市場和製造基地。但TikTok首席執行長周受資前一日才在美國聽證會受到質問，有外媒指出，兩人情況反差極大。

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北京舉辦中國發展高層論壇，包括庫克在內，數十位外國公司高層皆有受邀出席。庫克表示，在過去三十年，蘋果和中國「共同成長」，「這是一種共生的關係，我想兩方都喜歡。」隨後更補充稱，他很開心回到這個國家。庫克上一次訪中是在2019年。

庫克隨後也在中國社群平台微博上，發布一張在三里屯蘋果專賣店與歌手黃齡的自拍照，更因此成為中國網路熱門話題。不過就在貼文發出的前一天，周受資才在華盛頓出席一場長達5小時的聽證會。

美國立法者仍然相信中國的社交媒體應用程式對國家安全構成了緊迫的威脅。拜登政府已要求TikTok的中國所有者出售他們在該公司的股份，否則將面臨美國的禁令。中國商務部23日表示，強制出售TikTok將嚴重損害全球投資者對美國的信心。

CNN》報導指出，中國官媒迅速抓住了兩位執行長經歷之間的明顯反差。《環球時報》援引一位網友的話，指出「TikTok CEO在美國聽證會上遭到圍攻，而Apple CEO在中國旗艦店受到人們的熱烈歡迎。這表明中國是真正在實踐公平和自由貿易的國家」。

▲TikTok執行長周受資23日出席美國會聽證會，遭美國國會議員輪流質詢。（圖／美聯社／達志影像）
▲TikTok執行長周受資23日出席美國會聽證會，遭美國國會議員輪流質詢。（圖／美聯社／達志影像）
庫克在去年財報電話會議上表示，印度是一個「令人興奮」的市場，也是蘋果主要關注點，表現出其對擴大在南亞國家生產表現的濃厚興趣。過去因為中國新冠清零政策，導致蘋果供應鏈中斷，再加上美中貿易分歧逐漸擴大，有報導指出，蘋果一直將印度視為iPhone14的潛在替代製造中心。

不過許多分析師表示，即使蘋果能夠為其供應基礎增加多樣性，也可能會在很長一段時間內繼續依賴中國。

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