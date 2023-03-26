TikTok執行長被美國會慘電　CNN：反觀庫克訪中滿面春風

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庫克隨後也在中國社群平台微博上，發布一張在三里屯蘋果專賣店與歌手黃齡的自拍照，更因此成為中國網路熱門話題。不過就在貼文發出的前一天，周受資才在華盛頓出席一場長達5小時的聽證會。
美國立法者仍然相信中國的社交媒體應用程式對國家安全構成了緊迫的威脅。拜登政府已要求TikTok的中國所有者出售他們在該公司的股份，否則將面臨美國的禁令。中國商務部23日表示，強制出售TikTok將嚴重損害全球投資者對美國的信心。
《CNN》報導指出，中國官媒迅速抓住了兩位執行長經歷之間的明顯反差。《環球時報》援引一位網友的話，指出「TikTok CEO在美國聽證會上遭到圍攻，而Apple CEO在中國旗艦店受到人們的熱烈歡迎。這表明中國是真正在實踐公平和自由貿易的國家」。
庫克在去年財報電話會議上表示，印度是一個「令人興奮」的市場，也是蘋果主要關注點，表現出其對擴大在南亞國家生產表現的濃厚興趣。過去因為中國新冠清零政策，導致蘋果供應鏈中斷，再加上美中貿易分歧逐漸擴大，有報導指出，蘋果一直將印度視為iPhone14的潛在替代製造中心。
不過許多分析師表示，即使蘋果能夠為其供應基礎增加多樣性，也可能會在很長一段時間內繼續依賴中國。