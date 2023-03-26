女名嘴被譏「化妝長得像鬼」 不忍反擊：為何活在地獄？
58歲資深媒體人、電視名嘴許聖梅年初不慎跌倒，膝蓋撞地，軟骨碎成兩半，休養1個月後勉強坐輪椅上通告，被批「愛搶錢」，而今又有酸民譏化妝後的她「長得像鬼」，許聖梅反問：「為何讓自己活在地獄呢？」
記者楊穎軒／綜合報導
許聖梅昨（25日）在臉書透露，最近腿斷了，有些通告的化妝間在地下室，她無法下樓，化妝師也沒空上樓幫她化，承認自己沒化完整的妝的確會嚇到部分人，但有人反應鏡頭前的她「長得像鬼」，甚至指她美顏過的照片「長得像蔡天鳳」，許聖梅說：「我真想跟留言的妳討教一下，妳哪隻眼睛覺得我像天鳳？雖然妳已經躲起來，但這種詛咒對妳很傷...祝福妳，為妳祈禱。」
「大家不用安慰我」，許聖梅表示，更毒的話她都看過，只是難以想像有人會惡毒到這種地步，大笑說：「長的像鬼一點也不可怕，可怕的是，妳這位不知名的粉絲明明是人，為何讓自己活在地獄呢？」
許聖梅直言，這世界原本就充滿各種虛情假意、過度包裝和美化自己，「哪些才是真實的呢？我眼睛和腳都壞了！但我幸福，我快樂...」一番高情商發言獲得網友讚賞，「妳是幸福的快樂的人，因爲妳擁有，疼妳，愛妳，挺妳的粉絲」、「很喜歡妳真實不做作的風格」、「做最自在的妳自己就超棒的，加油」！
※【NOWnews 今日新聞
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