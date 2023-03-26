羽球／戰勝天敵！周天成瑞士賽「屠龍」　將衝擊本季首冠

超級300系列瑞士羽球公開賽男單4強戰，我國「一哥」周天成從劣勢的對戰組合中翻身，以21:10、21:15強勢戰勝了丹麥球王「安賽龍」Viktor Axelsen，晉級決賽爭冠。 我是廣告 請繼續往下閱讀 過去周天成對上安賽龍，戰績是慘烈的2勝16敗，稱對方是他的天敵之一，並不為過。不過小天近期持續精進，也曾前往安賽龍的訓練營進行學習，加強自己的訓練觀念和方法。此役，周天成在3:3開局後，打出9:1的高潮，順利拉開比分，以21:10先下一城。次局他一開始處於落後，但之後反打一波5:0的攻勢重奪領先，比賽尾聲時連拿4分鎖定勝利。上周在全英賽男單16強，安賽龍爆冷敗給馬來西亞22歲新星黃智勇，已經顯示他本季開局的不穩。在當今羽壇大家對他更通透的研究後，要如何找回統治力，也是他之後要去研究的課題。周天成終止對安賽龍的對戰7連敗，接下來將和日本好手渡邊航貴，來爭奪個人今年的第一座冠軍。NBA／GP II高機率下周一回歸 將助勇士衝擊季後賽資格NBA／Lillard本季可能提前關機 缺席拓荒者最後9場比賽T1／封鎖蔣淯安只得3分！金恩首次大三元 中信奪10連勝PLG／感嘆林志傑的好狀態 林書豪：我保證不會打到40歲