英特爾共同創辦人摩爾逝世　台積電：深感遺憾

英特爾（Intel）24日透過新聞稿指出，英特爾共同創辦人高登·摩爾（Gordon Moore）於24日在夏威夷逝世，享耆壽94歲。今（26）日台積電回應深感遺憾，也相信摩爾的奉獻將繼續啟發未來世代的優秀人才推動未來創新。
記者許若茵／台北報導
高登·摩爾（Gordon Moore）於1950年在伯克利加州大學獲得化學學士、1954年又在加州理工學院獲得化學博士學位。1968年他與羅伯特·諾伊斯一起創立了英特爾公司，最初擔任英特爾副總裁，之後出任總裁，1979年被任命為董事會主席以及執行長，直至1987卸下執行長大任。
摩爾最為人知的事蹟，就是提出摩爾定律。摩爾定律指積體電路上可容納的電晶體數目，約每隔2年便會增加一倍，而曾任英特爾執行長的豪斯（David House）隨後將摩爾定律內容微調，他認為每隔18個月便可將晶片的效能提高一倍。但關於摩爾定律極限，有人認為將在2025年左右到來，但也有更樂觀的認為還能持續一段時間，為突破摩爾定律極限，台積電等大廠相繼投入相關研究。
對於摩爾辭世，台積電回應深感遺憾，「謹此悼念英特爾的共同創辦人暨半導體先驅之一，摩爾(Gordon Moore)先生的逝世」，摩爾於1965年提出的「摩爾定律」，成為了半導體產業發展的基礎工程理論，他的奉獻將繼續啟發未來世代的優秀人才推動未來創新。