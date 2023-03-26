偏鄉兒童患心臟疾病渾然不知！　奇美醫學中心借鏡推篩檢專案

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初期症狀不明顯 錯失黃金治療期恐終身遺憾依據國民健康署2016年至2019年國民營養健康狀況變遷調查顯示，7至15歲學童曾被醫師診斷有心臟病比例為1.2%，相當於7千多位孩童有心臟問題需要被照護。
奇美醫學中心兒科部主治醫師陳俊宇說明，兒童心臟疾病初期症狀並不明顯，一旦錯失黃金治療期，將導致心臟病變，終身遺憾。然而，心臟病篩檢在兒童的健檢項目上並不普及，且偏鄉兒童心臟相關專科的醫療更明顯不足，因此有許多有心臟問題的孩子無法被及時檢測出來。而先天性心臟病的盛行率約為千分之13，傳導障礙約為千分之7.5，並不在少數，若能及早介入治療，可避免嚴重後果發生。
為偏鄉學童進行心臟義診 高風險者注意奇美醫學中心院長林宏榮表示，奇美醫學中心一向秉持「取之社會、用之社會」的理念，因此希望讓偏鄉地區的兒童也能獲得與市區無差別的醫療資源，特別至偏鄉舉行兒童心臟病關懷專案(心音聽診、心電圖、及心臟超音波)，為有心臟病史、家族有猝死病史、或是本身有心臟症狀(胸痛、胸口壓迫感、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良等)，符合高風險條件者就會幫學童檢查。並同時給予牙齒衛教及川崎症衛教。
協助潛在心臟病童就醫 呵護偏鄉學童心臟健康陳俊宇主治醫師更表示，這次心臟篩檢成果異常比例是3.7%(6位)，發現的心臟疾病大多屬於輕微(例如卵圓孔未閉合、二尖瓣輕微脫垂)，但有時仍可能發現少數較嚴重的心臟疾病，例如心房中膈缺損(ASD)、心室中隔缺損(VSD)、沃爾夫-巴金森-懷特氏(WPW)症候群。若將潛在心臟病童協助就醫，便可避免孩童出現心臟衰竭症狀甚至是猝死，也因此期能借鏡推廣有更多醫療院所加入行列，一同守護學童的心臟健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57192
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