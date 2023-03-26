台灣拿金牌！英國「果醬界奧斯卡」 果醬男孩林韡勳奪冠
又一位台灣之光！來自台南柳營的青農林韡勳，有「果醬男孩」之稱，日前至英國參加世界柑橘類果醬大賽，在全球數千件參賽作品中，擊敗眾人脫穎而出，奪下1金2銅的佳績，不只讓台灣果醬再次揚名國際，台灣因仔林韡勳也高舉國旗合照。
記者黃韻文/綜合報導
台南柳營區公所分享喜訊，出生在台南柳營的「果醬男孩」林韡勳，22日飛往英國參加世界柑橘類果醬大賽，該比賽被稱為「果醬界奧斯卡」，已在英國舉辦15年之久，連威爾斯親王、查理斯王子都曾品嘗過金獎得主的柑橘醬。
林韡勳是柳營農會的青農，以台南水果製作果醬，在來自世界各地數千個參賽果醬中，林韡勳以3種果醬口味參加比賽，分別是茶金（紅玉紅茶威士忌金柑）、咖啡威士忌金柑、蜂蜜威士忌金柑，之前三度參賽都未有好消息的林韡勳毫不放棄，今年第四次參賽終於圓夢，贏得「使用酒類食材組別」冠軍，最終共奪下1金2銅。
「果醬男孩」林韡勳說，雖然人生計畫從沒想過要走上果醬之路，但童年受到奶奶製作的桑椹果醬影響，加上在台灣農場的探索啟發，意外成為果醬職人，開始嘗試各種水果配方。皇天不負苦心人，林韡勳在第四次參與世界果醬大賽終於摘金，賽後更高舉國旗合照。