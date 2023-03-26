高雄7旬嬤和檢察官加賴成好友　幸遭警識破保住85萬老本

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吳婦表示，她和對方加Line後，對方傳來工作證件，及一張要求保密協議條款的照片，並教導她到郵局領款時，要告知行員錢是要給在美國留學的女兒使用，吳信以為真，依對方指示成功領取85萬元。
吳婦指出，因為後來在家愈想愈不對勁，先將錢放在置物櫃中，到派出所諮詢，警方拿起她的手機檢事，一眼識破是假檢警詐騙手法，當場提醒吳「這是詐騙，幾十萬的東西，老本都賠掉了」，檢察官不可能未經調查，就請民眾提領現金繳交相關費用。
警方隨後按通話鍵，聽出對方口音是中國大陸人，對方還一度假裝是吳婦的兒子，遭警方揭穿，對方發現對話者竟是警察，一陣狂罵後，隨即掛斷電話，吳婦才放下心中大石，感謝警方阻止她落入詐騙陷阱。
不過，員警擔心吳婦不小心再誤信對方陷阱，且當下郵局已經休息需到週一上班日才有營業，為避免鉅款再遭人覬覦，員警陪同吳婦返家將現金85萬取回，由派出所代保管存入24小時監視錄影「戒備森嚴」的槍櫃，並約定上班日再陪同吳婦將鉅款存回郵局。
三民一分局呼籲，防詐騙基本原則：凡事「勿急」、「勿躁」、「多思考」、「詳查證」，遇有疑似詐騙情事，切記防詐三步驟，保持冷靜、小心查證、立即報警或撥打165反詐騙專線，以上三步驟能保障您遠離詐騙危機，警方亦將持續打擊詐騙，貫徹執法決心。