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高雄7旬嬤和檢察官加賴成好友　幸遭警識破保住85萬老本

▲高雄7旬嬤和檢察官加賴成好友，幸遭轄區高市警局三民第一分局三民所員警識破成功保住85萬老本。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲高雄7旬嬤和檢察官加賴成好友，幸遭轄區高市警局三民第一分局三民所員警識破成功保住85萬老本。(圖／記者郭凱杰翻攝)

記者郭凱杰／高雄報導

高市警局三民第一分局三民所日前獲報，轄區1名72歲吳姓婦人接台北地檢署主任檢察官來電，稱她身分遭盜，須交公證費，否則將會遭拘提；吳姓老婦旋即與對方加好友，依指示向行員謊稱，領85萬要給留美的女兒用，所幸之後到到派出所諮詢，真警戳破假檢謊言。

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▲高雄72歲吳姓老婦人和自稱台北地檢署張姓主任檢察官加Line成好友，旋即誘騙她領85萬，否則會遭拘提。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲高雄72歲吳姓老婦人和自稱台北地檢署張姓主任檢察官加Line成好友，旋即誘騙她領85萬，否則會遭拘提。(圖／記者郭凱杰翻攝)
高市警局三民第一分局三民所員警三民所員警吳宜軒、周永昌、謝廣廷等人於3月25日17時許執勤時，突然一名吳姓婦人至派出所表示接到台北地檢署聲稱其身分被人盜用，需繳交公證費用85萬元，十分擔心害怕，便到派出所諮詢應如何解決。員警了解事情後立即識破為詐騙集團慣用之詐騙手法，告知吳婦不要予以理會，成功攔阻吳婦遭詐騙。

▲高雄72歲吳姓老婦人和自稱台北地檢署張姓主任檢察官加Line成好友，旋即誘騙她領85萬，否則會遭拘提。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲高雄72歲吳姓老婦人和自稱台北地檢署張姓主任檢察官加Line成好友，旋即誘騙她領85萬，否則會遭拘提。(圖／記者郭凱杰翻攝)
吳婦表示，她和對方加Line後，對方傳來工作證件，及一張要求保密協議條款的照片，並教導她到郵局領款時，要告知行員錢是要給在美國留學的女兒使用，吳信以為真，依對方指示成功領取85萬元。

吳婦指出，因為後來在家愈想愈不對勁，先將錢放在置物櫃中，到派出所諮詢，警方拿起她的手機檢事，一眼識破是假檢警詐騙手法，當場提醒吳「這是詐騙，幾十萬的東西，老本都賠掉了」，檢察官不可能未經調查，就請民眾提領現金繳交相關費用。

警方隨後按通話鍵，聽出對方口音是中國大陸人，對方還一度假裝是吳婦的兒子，遭警方揭穿，對方發現對話者竟是警察，一陣狂罵後，隨即掛斷電話，吳婦才放下心中大石，感謝警方阻止她落入詐騙陷阱。

不過，員警擔心吳婦不小心再誤信對方陷阱，且當下郵局已經休息需到週一上班日才有營業，為避免鉅款再遭人覬覦，員警陪同吳婦返家將現金85萬取回，由派出所代保管存入24小時監視錄影「戒備森嚴」的槍櫃，並約定上班日再陪同吳婦將鉅款存回郵局。

三民一分局呼籲，防詐騙基本原則：凡事「勿急」、「勿躁」、「多思考」、「詳查證」，遇有疑似詐騙情事，切記防詐三步驟，保持冷靜、小心查證、立即報警或撥打165反詐騙專線，以上三步驟能保障您遠離詐騙危機，警方亦將持續打擊詐騙，貫徹執法決心。

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