人物／任內斷7國挨批「斷交部長」 吳釗燮難敵國際現實
外交部長吳釗燮今（26）日上午臨時召開記者會，宣布與宏都拉斯斷交，宏國正式成為蔡英文總統任內第9個斷交國，承認中華民國代表中國的國家目前僅剩13個，續創新低。宏都拉斯斷交也是吳釗燮在外交部長任內丟掉的第7個邦交國，又再度遭到網友與在野黨批評吳釗燮是「斷交部長」。1971年中華民國退出聯合國後，1762年有高達29國與我國斷交，當時的外交部長沈昌煥是史上斷交國最多的外長，吳釗燮雖不可能追平沈昌煥紀錄，但屢被稱為40多年最多斷交國的部長，吳釗燮個人也難敵國際政治的現實。
記者呂炯昌／台北報導
吳釗燮1954年出生，1989年取得美國俄亥俄州立大學政治學博士後返國，2002年陳水扁執政期間，出任總統府副秘書長、2007年出任駐美代表、2016年民進黨重新執政後，擔任國安會秘書長、總統府秘書長，一直是民進黨內重要倚重外交、國安事務幕僚。
2018年2月吳釗燮轉任外交部長，但由於民進黨政府不承認前朝馬英九政府的「九二共識」，引發北京不滿，馬政府任內「外交休兵」成為歷史，北京不斷打壓台灣國際生存空間，挖邦交國牆角、阻止台灣參加國際組織活動，吳釗燮接任外交部長迄今已斷交7個邦交國，我國邦交國僅剩13國，創歷史新低。
去年九合一地方選舉民進黨慘敗，在野黨點名吳釗燮與時任國安局長陳明通該下台，一度傳出吳釗燮將與駐美代表蕭美琴互換職務，最後吳釗燮獲得留任。今日外交部宣布與宏國斷交記者會上，吳釗燮面對記者提問不斷轉筆，可以看出又丟了一個邦交國壓力頗大，儘管吳釗燮強調，有任何政治責任不會迴避，但農曆年後內閣改組，吳釗燮獲得留任，顯示蔡政府將延續過去7年的國安政策，蔡英文總統訪問中美洲友邦行程或許早有意料，所以刻意不去宏都拉斯，因此儘管在野黨要求負政治責任，但是預料蔡英文不會要吳釗燮走人。