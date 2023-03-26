獨／蕭敬騰飲料店又倒1家！全面撤出高雄 經紀人吐原因
35歲蕭敬騰（老蕭）近年將事業重心轉往中國大陸，今年返台過年被酸民攻擊，至今他沒有表現出太多負面情緒，不過經紀人透露，老蕭經營的副業受到波及，本人很沮喪，對合作夥伴感到非常抱歉，如今又傳出手搖飲高雄店無預警倒閉，引發關注，對此，經紀人向《NOWnews今日新聞》說明真正原因。
記者楊穎軒／綜合報導
繼台北西門町門市收攤，老蕭手搖飲品牌位於高雄漢神巨蛋的分店，Google maps上顯示「永久停業」，桃園市前議員王浩宇也在臉書發文：「蕭敬騰飲料店，撤出高雄。」目前全台剩下7間門市，不過Google上幾乎都顯示已歇業，只有內湖旗艦店和政大店在營運。
記者詢問老蕭經紀人Summer，她說明，老蕭旗下的飲料店海外展店順利，因此合作夥伴另外提出經營建議，認為往品牌升級、產品更新的方向執行，「台灣很多店因為疫情租約等原因，陸續遷址或配合重新升級。」
老蕭2020年斥資1500萬元跨足手搖飲市場，當時正值疫情期間，在一級戰區西門町武昌街舉辦開幕記者會，老蕭親自擔任一日店長，人潮擠爆整個街口，沒想到，最後還是關門大吉，不過老蕭生意頭腦好，副業版圖不只手搖飲，另投資乾拌麵、日本料理店、還在大陸投資火鍋店。
然而，受政治問題波及，據《鏡週刊》報導，老蕭副業遭到抵制，Summer表示，老蕭對此感到沮喪，認為自己受委屈無所謂，影響到其他股東就覺得非常抱歉，一度想要退出，「老蕭就是謙卑」。