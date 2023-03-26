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宏都拉斯斷交！進口冠軍「白蝦」沒了　賣場曝最新狀況

▲外交部宣布即起與宏都拉斯斷交，宏國進口冠軍是「冷凍白蝦」，供貨量首當其衝受影響。（圖／李明憲海產行）
▲外交部宣布即起與宏都拉斯斷交，宏國進口冠軍是「冷凍白蝦」，供貨量首當其衝受影響。（圖／李明憲海產行）

記者黃韻文/綜合報導

外交部今（26）日正式宣布與宏都拉斯斷交，全面中止外交計畫、停止雙邊合作。由於過去宏國進口以「冷凍白蝦」為最大宗，國人對於宏國白蝦需求量極為龐大，民眾憂心雙方斷交會不會沒白蝦可吃，超市龍頭全聯、量販龍頭家樂福都於第一時間做出回應。

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外交部長吳釗燮今（26）早召開記者會，痛批宏都拉斯「恣意需索」，宣布即起與宏都拉斯斷交，全面停止合作計畫。過去台灣從宏國進口9大產品，包括冷凍白蝦、咖啡、海參、回收紙、T裇針織品、套頭衫、冷凍牛肉、冷凍魚片、鐵廢料，其中第一名就是國人最愛的「冷凍白蝦」，在雙方斷交第一時間，許多人都聯想到，是否之後再也沒白蝦吃。

▲外交部長吳釗燮召開記者會，宣布與宏都拉斯斷交。（圖／記者呂炯昌攝，2023.03.26）
▲外交部長吳釗燮今召開記者會，宣布與宏都拉斯斷交。（圖／記者呂炯昌攝，2023.03.26）
量販龍頭家樂福第一時間做出解釋，宏都拉斯在台灣主要海產進口以白蝦與少量龍蝦為主，另有巴拿馬及厄瓜多爾等中南美產地白蝦可供銷售，目前賣場在貨量庫存部分，暫時不會受到影響。

家樂福提到，中南美洲養殖進口的白蝦，不會因產地不同而有不同口感，或是外型差異大，接下來賣場預備推出「南美週白蝦」促銷活動。

全聯也回覆《NOWnews今日新聞》表示，全聯的白蝦產地主要是台灣與泰國，因此並未受台宏斷交影響。根據農委會統計資料，台灣2022年總計進口白蝦72659公噸，其中2萬2930公噸來自宏都拉斯，其次是尼加拉瓜1萬5951公噸、巴拿馬1萬100公噸。

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