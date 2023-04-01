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專訪／上任百日！周春米推細膩縣政　最掛心屏東交通建設

記者黃宣尹／屏東報導

去年底九合一選舉落幕，不少新任縣市長上任，施政表現備受期待。到44日，這些新科縣市長執政剛好滿1百天。《NOWnews今日新聞》推出執政100天系列報導，從41日到6日陸續推出，包括專訪台灣頭與台灣尾兩位首長：屏東縣長周春米、基隆市長謝國樑，另外台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新竹市長高虹安與南投縣長許淑華4位，因公務繁忙暫無暇接受媒體專訪，但《NOWnews》也找了市府團隊、在野陣營，分享、剖析新科縣市長的政績，以及還需要加強的地方。

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即使去年縣市長選舉民進黨遭逢挫敗，屏東縣長周春米在初試啼聲的選舉戰場上，仍挺過海嘯，助綠營守住國境之南的執政版圖；在上任將滿100天之際，周春米接受《NOWnews今日新聞》專訪，談及成為「一縣之長」的心境。周春米侃侃而談指出，自己接手前縣長潘孟安留下良好的基礎，更能利用女性特質推動更細膩的縣政，未來會持續針對33個鄉鎮各做規劃，縮短城鄉差距。

她也進一步坦言，擔任縣長以來，總覺得時間永遠不夠用，最掛心的就是希望推動中的交通建設流程可以加快，「我不敢說要大家多給我時間，只能不鬆懈、悶著頭往前衝，去創造大家需要的希望城市」。

▲（圖／記者嚴俊強攝）
▲周春米表示，擔任縣長後總覺得時間不夠用，自己會繼續悶著頭往前衝，打造屏東成為「希望城市」。（圖／記者嚴俊強攝）
屏東縣已由民進黨長年執政20多年，過去8年在潘孟安的帶領下再創高峰，「我屏東我驕傲」的城市品牌受到全國矚目。過往協助潘孟安在中央爭取預算的周春米，在綠營受到全國大海嘯重創之際，仍挺身守住國境之南執政版圖，成為民進黨籍唯一一位新任縣市長，執政表現格外受到矚目。

《NOWnews今日新聞》記者在周春米上任將滿100天之際，前往屏東與周春米專訪對談。當天屏東豔陽高照，剛結束公務行程、準備受訪的周春米在公務繁忙、腦中不間段運轉的同時，仍展現女縣長的溫暖優雅特質，拋下承擔縣長大任嚴肅的一面，與天氣一樣熱情地招呼。

訪談首先談及入主縣府百日的心情，周春米不假思索地表示「蠻感恩的」，因為潘孟安留下良好基礎，縣府團隊相當穩定，也讓自己接手後，能夠充分發揮執行效能。

身為屏東第一位女縣長，周春米表示，潘孟安及幾位前縣長執政時大開大闔，替屏東打下良好基礎，現在是穩定的階段，自己接手後，正可以運用女性的特質，把縣政做得更細膩。

▲周春米上任屏東縣長100日，針對33個鄉鎮市推動「細膩縣政」，期盼屏東除了充滿光榮感，也能繼續大發展。（圖／翻攝自周春米臉書）
▲周春米上任屏東縣長100日，針對33個鄉鎮市推動「細膩縣政」，期盼屏東除了充滿光榮感，也能繼續大發展。（圖／翻攝自周春米臉書）
談到上任100天最自豪的是什麼？周春米想了一想說，最立竿見影的是，已將「長照中心」升級成一級機關「長照處」。長照對屏東來說相當重要，因為屏東有將近20%的老年人口，一定要把長照資源更有效能的執行，並且提升照服員的專業，讓長輩獲得很好的照顧，後續也還會推動第一胎月嫂補助、拓展青年事務。

那要如何做得更細膩？周春米說，屏東33個鄉鎮市包山包海，還有原鄉，確實仍有城鄉差距，在治水、醫院、百貨飯店等大建設已經逐步進行、規劃的同時，自己不能漏掉任何一個鄉鎮、族群，這就是「縣政細膩」。

「我有一些建設資源也會直接for鄉鎮，達到資源平衡」，周春米舉例，東港是黑鮪魚的故鄉，也投入王船文化建設，期盼讓觀光資源永續；又屏北是花果天堂，要讓農產品有自己的品牌。也會在任期內規畫各鄉鎮都有非常棒的公園或圖書館、舉辦非常棒的活動。

▲周春米上任屏東縣長100日，針對33個鄉鎮市推動「細膩縣政」，期盼屏東除了充滿光榮感，也能繼續大發展。（圖／翻攝自周春米臉書）
▲周春米上任屏東縣長100日，針對33個鄉鎮市推動「細膩縣政」，期盼屏東除了充滿光榮感，也能繼續大發展。（圖／翻攝自周春米臉書）
不過，周春米也坦言，擔任縣長以來，總覺得時間永遠不夠用，最掛心的就是希望推動中的交通建設流程可以加快。

她務實地說，城市發展不能只靠光榮感，還要有更多實質建設，讓大家安心在屏東就學工作、生兒育女。選舉時提出「希望城市」的競選口號，自己到現在都沒有忘記，也持續朝這個目標努力。

「我知道不會那麼容易，也不是一蹴可及，我不敢說要大家多給我時間，只能不鬆懈、悶著頭往前衝，更有效率規劃，去創造大家需要的希望城市」，周春米說。

▲屏東縣長周春米執政後相當重視青年議題，上任100天已有諸多成果。（圖／屏東縣政府提供）
▲屏東縣長周春米執政後相當重視青年議題，上任100天已有諸多成果。（圖／屏東縣政府提供）

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