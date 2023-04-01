專訪／上任百日！周春米推細膩縣政　最掛心屏東交通建設

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她也進一步坦言，擔任縣長以來，總覺得時間永遠不夠用，最掛心的就是希望推動中的交通建設流程可以加快，「我不敢說要大家多給我時間，只能不鬆懈、悶著頭往前衝，去創造大家需要的希望城市」。
屏東縣已由民進黨長年執政20多年，過去8年在潘孟安的帶領下再創高峰，「我屏東我驕傲」的城市品牌受到全國矚目。過往協助潘孟安在中央爭取預算的周春米，在綠營受到全國大海嘯重創之際，仍挺身守住國境之南執政版圖，成為民進黨籍唯一一位新任縣市長，執政表現格外受到矚目。
《NOWnews今日新聞》記者在周春米上任將滿100天之際，前往屏東與周春米專訪對談。當天屏東豔陽高照，剛結束公務行程、準備受訪的周春米在公務繁忙、腦中不間段運轉的同時，仍展現女縣長的溫暖優雅特質，拋下承擔縣長大任嚴肅的一面，與天氣一樣熱情地招呼。
訪談首先談及入主縣府百日的心情，周春米不假思索地表示「蠻感恩的」，因為潘孟安留下良好基礎，縣府團隊相當穩定，也讓自己接手後，能夠充分發揮執行效能。
身為屏東第一位女縣長，周春米表示，潘孟安及幾位前縣長執政時大開大闔，替屏東打下良好基礎，現在是穩定的階段，自己接手後，正可以運用女性的特質，把縣政做得更細膩。
談到上任100天最自豪的是什麼？周春米想了一想說，最立竿見影的是，已將「長照中心」升級成一級機關「長照處」。長照對屏東來說相當重要，因為屏東有將近20%的老年人口，一定要把長照資源更有效能的執行，並且提升照服員的專業，讓長輩獲得很好的照顧，後續也還會推動第一胎月嫂補助、拓展青年事務。
那要如何做得更細膩？周春米說，屏東33個鄉鎮市包山包海，還有原鄉，確實仍有城鄉差距，在治水、醫院、百貨飯店等大建設已經逐步進行、規劃的同時，自己不能漏掉任何一個鄉鎮、族群，這就是「縣政細膩」。
「我有一些建設資源也會直接for鄉鎮，達到資源平衡」，周春米舉例，東港是黑鮪魚的故鄉，也投入王船文化建設，期盼讓觀光資源永續；又屏北是花果天堂，要讓農產品有自己的品牌。也會在任期內規畫各鄉鎮都有非常棒的公園或圖書館、舉辦非常棒的活動。
不過，周春米也坦言，擔任縣長以來，總覺得時間永遠不夠用，最掛心的就是希望推動中的交通建設流程可以加快。
她務實地說，城市發展不能只靠光榮感，還要有更多實質建設，讓大家安心在屏東就學工作、生兒育女。選舉時提出「希望城市」的競選口號，自己到現在都沒有忘記，也持續朝這個目標努力。
「我知道不會那麼容易，也不是一蹴可及，我不敢說要大家多給我時間，只能不鬆懈、悶著頭往前衝，更有效率規劃，去創造大家需要的希望城市」，周春米說。