南韓樂團N.Flying創下「一直飛台灣」紀錄！5個月內來2次
南韓樂團N.Flying去年11月才來台開演唱會，今（26日）宣布要再來台，將於4月15日於「信義劇場Legacy MAX」開唱，N.Flying不到半年時間就訪台2次，算是創下韓團連續登寶島「時間最短」紀錄，隊長李承協表示：「能再次見到所有的N.Fia（粉絲名），感覺我們一直都很親近！還記得上次來台北，當時天氣挺濕涼的，不知到時4月台北會變暖嗎？很期待能看到陽光！就跟看到N.Fia一樣！」
記者陳雅蘭/綜合報導
N.Flying去年11月在「DSPACE 元動空間」開唱，該場地可容納千名粉絲，但當時卻傳出超賣，不少歌迷表示場內擁擠無法移動、呼吸不順，主辦單位則否認超賣，是後續動線更動的問題，才導致空間限縮，主辦一切都遵循合約規定，表示「沒有超收」。
N.Flying相隔5個月再來台，這次移動到「信義劇場Legacy MAX」舉辦演唱會，但吉他手車勳服役中，將缺席這次巡演，成員們表示：「我們除了會把車勳的音樂之心帶給粉絲外，當然，我們也會把車勳的那一份美食給吃光的…台灣小吃真是令人讚不絕口啊！」
N.Flying的《2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' IN TAIPEI》將於4月15日晚間7點在「信義劇場Legacy MAX」舉行，票價分為4200元（全站席）、身障席2100元，4月2日下午1點在IBON機台及網站啟售。