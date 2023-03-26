台灣宣布與宏都拉斯斷交 侯友宜：遺憾82年情誼曲終人散
外交部長吳釗燮宣布台灣與中美洲宏都拉斯中止邦交國關係，新北市長侯友宜今（26）日受訪時表示，令人遺憾82年的情誼曲終人散，呼籲繼續鼓舞外交及民間加油跟打拼外，也說到全國人民都是外交官，相信在全國努力下，中華民國絕對可以讓全世界看見，成為自信的國家。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，令人遺憾82年的情誼曲終人散，非常感謝長年來在第一線為國家盡力的外交官、民間團體，為中華民國不斷的打拼，在大家群策群力團結底下，要不斷鼓舞外交及民間，繼續加油跟打拼。
侯友宜進一步說到，除了謝謝外交跟民間團體以外，更應該讓中華民國的國際友人，大家一起對話、合作、交流，緊密的建立更好的關係，讓全世界看到中華民國，也讓台灣走出新的道路，大家一起加油。
侯友宜稍後也在個人臉書發文對於台宏斷交看法，說到日前離世的鼎泰豐創辦人楊秉彝，是位令人敬佩的民間外交家，以一顆又一顆招牌黃金18摺小籠包，深入十多個國家，遍佈一百七十多個據點，成功讓世界看見台灣，為民間外交做出最佳的詮釋；文章最後更是提到，在逆境中更顯堅定，只要大家共同努力，每一位都可以是國民外交官，時時刻刻讓世界看見中華民國，讓台灣走出新的道路。