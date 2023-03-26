臉書短影音新功能！動作自動對齊歌曲節拍 無腦剪出神片
TikTok短影音徹底改變社群型態，促使Meta旗下的Facebook、Instagram也推出「Reels」功能，且為了增加用戶黏著度，Meta持續在Reels上加入新功能，包含影片長度從60秒可以增長至90秒，此外，率先在iOS上加入限動一鍵生成Reels，其中Grooves還可以無腦產製影片，選擇影片後系統會自動搭配音樂節奏後製成充滿動感的短片。
記者周淑萍/綜合報導
Meta 2022年在台灣推出Facebook Reels，無論在Facebook或Instagram都能拍攝上傳短影片，再經過大約半年時間，Meta宣布在Reels增加4項實用功能：
📍90 秒 Reels 影片
Facebook Reels 原先的創作時間上限為 60 秒，更新到最新版本後，可以把影片長度增加至90秒，1分半的時間，可以加入更多內容，增加拍攝和影片彈性。
📍限時動態快速生成 Reels
限時動態畫面上將出現以Reels分享限時動態的選項，大家可以利用此功能一鍵生成 Reels，讓原本精心拍的限動可以分享給更多人，但目前此功能僅適用於iOS系統，官方表示，預計在上半年底於Android系統推出。
📍Grooves
Grooves功能的加入對於不擅長對拍剪輯的人來說相當方便，透過視覺節奏技術，自動將影片中的動作和選擇的歌曲節拍對齊並同步，不只如此，還可以選擇彈跳或平穩的呈現方式，目前僅適用於 iOS 系統，預計今年底於Android 系統才能使用此功能。
📍範本
僅需添加合適的照片或影片，即可創作出有趣的 Reels，大家都可以使用範本，輕鬆創作吸睛短片。