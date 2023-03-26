六旬失智翁倒路邊　指紋捺印安全返家

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中度失智患者 用指紋找回家劉伯伯的兒子表示，父親有中度失智，由於之前就有發生過父親迷路回不了家的狀況，在醫護人員的建議下，平時都會讓父親配帶電子手環，但那天因為剛幫父親洗完澡，暫時取下手環還未配帶上，父親卻趁此時推開家門外出，才會找不到父親，幸好之前除了準備手環外，也在失智中心人員的建議下，一併申請指紋捺印建檔服務，才能讓劉伯伯順利返家。
臺中第一分局偵察隊洪巧螢警務員認為，指紋捺印可以說是「最後一道防線」。她表示雖然現在有不少防走失的輔具，例如電子手環、愛心手鍊，或於衣服上縫製愛心布標，甚至直接在衣服上寫上姓名與連絡電話。但手環有時會遺失，布標有時也會因磨損而難以識別，指紋捺印就是「最後一道防線」，若長者有申請過指紋捺印，在警局留過指紋檔案，就可以透過全省連線，找到身份與聯絡方式。
指紋捺印建檔 多一道失智防護臺中醫院家醫科主任廖妙淯醫師及神經內科主任蔡宗璋都認為，當長者開始產生失智症狀時，走失是非常危險的。因為他們辨識人、事、物，都有很大的困難，也很容易因為走失而發生意外，所以如何趕快找回走失的長輩，就非常重要。
有鑑於此，臺中醫院失智共照中心在副院長林紹雯的帶領下，舉行指紋捺印的建檔活動，希望推廣指紋捺印的知識，減低長者走失的機率。除此之外，精神科蔡宏明主任與中醫科邱慧芳醫師，則提醒失智的家屬，平時除了提供給長者醫療資源的照護之外，更需要了解各種長照的資訊與資源，才能讓照顧更全面。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57185
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