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六旬失智翁倒路邊　指紋捺印安全返家

六旬失智翁倒路邊　指紋捺印安全返家
六旬失智翁倒路邊　指紋捺印安全返家

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】一名66歲的劉伯伯夜晚在外遊盪，由於天氣寒冷，加上他衣著單薄，導致血壓太低而在路邊昏倒，幸好遇熱心路人打119送醫救治，雖然性命無礙，但急診人員發現劉先生無法清楚交待身份與家中地址，懷疑他有失智的症狀，因此報警處理。幸好在經過警察局進行指紋比對後，找到了劉先生的身份，順利聯絡上焦急的兒子，幫劉伯伯找到了回家的路。

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中度失智患者　用指紋找回家

劉伯伯的兒子表示，父親有中度失智，由於之前就有發生過父親迷路回不了家的狀況，在醫護人員的建議下，平時都會讓父親配帶電子手環，但那天因為剛幫父親洗完澡，暫時取下手環還未配帶上，父親卻趁此時推開家門外出，才會找不到父親，幸好之前除了準備手環外，也在失智中心人員的建議下，一併申請指紋捺印建檔服務，才能讓劉伯伯順利返家。

臺中第一分局偵察隊洪巧螢警務員認為，指紋捺印可以說是「最後一道防線」。她表示雖然現在有不少防走失的輔具，例如電子手環、愛心手鍊，或於衣服上縫製愛心布標，甚至直接在衣服上寫上姓名與連絡電話。但手環有時會遺失，布標有時也會因磨損而難以識別，指紋捺印就是「最後一道防線」，若長者有申請過指紋捺印，在警局留過指紋檔案，就可以透過全省連線，找到身份與聯絡方式。

指紋捺印建檔　多一道失智防護

臺中醫院家醫科主任廖妙淯醫師及神經內科主任蔡宗璋都認為，當長者開始產生失智症狀時，走失是非常危險的。因為他們辨識人、事、物，都有很大的困難，也很容易因為走失而發生意外，所以如何趕快找回走失的長輩，就非常重要。

有鑑於此，臺中醫院失智共照中心在副院長林紹雯的帶領下，舉行指紋捺印的建檔活動，希望推廣指紋捺印的知識，減低長者走失的機率。除此之外，精神科蔡宏明主任與中醫科邱慧芳醫師，則提醒失智的家屬，平時除了提供給長者醫療資源的照護之外，更需要了解各種長照的資訊與資源，才能讓照顧更全面。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57185

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