宏都拉斯轉向中國　外交部感謝美國為台發聲

中美洲友邦宏都拉斯政府今（26）日宣布與我國斷交，美國白宮國安會、國務院與美國在台協會（AIT）則做出相同回應，美國將繼續深化並擴大和台灣的往來，並「強烈鼓勵所有國家擴大與台灣往來」。對此，外交部誠摯感謝美國政府在此艱困時刻發表公正聲明
記者呂炯昌／台北報導
針對中國與宏都拉斯建交、與台灣斷交，美國白宮國安會、AIT均針對我國與宏都拉斯共和國終止外交關係一事發布聲明稱，太多事例證明中國為換取我國邦交所作的許多承諾都跳票。美國將持續深化及擴大與台灣的互動往來，台灣是可靠的、理念相近且民主的夥伴，與台灣的夥伴關係為全球各國提供顯著且永續的益處，美國強烈鼓勵所有國家擴大與台灣的往來，並繼續站在良善治理、透明和法治的這一邊。
外交部表示，誠摯感謝美國政府在此艱困時刻發表公正聲明，並提醒對中國仍存有幻想的國家，儘早認清中國援外「說一套、做一套」的虛假本質與隨之而來的債務陷阱。中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，我國絕不會屈服於中國共產黨威權政府的壓力與脅迫，更會堅守自由民主的價值，積極聯合友邦及理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，並持續昂首爭取作為負責任國際成員應得的國際尊敬與待遇。