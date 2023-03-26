貢寮警消廳舍工程動土 侯友宜：繼續打拼讓千萬人共好
新北市長侯友宜今（26）日前往貢寮區，出席消防局貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構新建工程動土典禮，致詞時除談到興建及規劃中的各廳舍外，也感謝中央海洋委員會海巡署在施工期間提供的臨時廳舍，期許大家繼續作伙打拚，讓「新北好，北台好，千萬人共好」。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜致詞時表示，「安全」是市民最基本的需求，所以自上任以來，特別注重警察及消防廳舍的興建，到今天已經完成6處消防廳舍、9處警察廳舍以及2處警消共構廳舍興建，除今日動土的貢寮分隊暨貢寮分駐所外，另外還有2處消防廳舍、3處警察廳舍興建中，以及3處消防廳舍、5處警察廳舍及1處警消共構廳舍規劃中，都是為提升地區救災救護及警政能量，保障市民安全。
侯友宜也感謝海洋委員會海巡署北部分署，在工程施工期間無償提供第二一岸巡中隊第二機動巡邏站福隆營區，作為貢寮消防分隊臨時廳舍使用，讓消防弟兄在廳舍興建期間能繼續為民服務，也感謝所有消防、警察及義消、義警夥伴們守護地方安全的辛勞付出。
新北市政府消防局人員表示，今日動土的貢寮分隊及貢寮分駐所為68年建造，使用空間僅205坪，已無法提供完善的執勤及訓練環境，為發揮更好的勤務效能，在原址以警、消共構方式，興建地上4層樓，1樓為警、消值班室及大型救災救護車輛停車空間，2至4樓為辦公室及備勤室，總樓地板面積達720坪，是原本的3.5倍，工程總經費1億6,820萬元，預計113完工，可容納更高效能的車輛裝備，提升救災救護效能，並提供當地民眾更便利的洽公空間及警、消同仁更舒適的備勤環境。