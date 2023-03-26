高市毒防局邁進岡山33里　毒防關懷站全市過半

貢寮警消廳舍工程動土　侯友宜：繼續打拼讓千萬人共好

▲侯友宜出席消防局貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構新建工程動土典禮。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.03.26）
▲侯友宜出席消防局貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構新建工程動土典禮。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.03.26）

記者吳嘉億／新北報導

新北市長侯友宜今（26）日前往貢寮區，出席消防局貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構新建工程動土典禮，致詞時除談到興建及規劃中的各廳舍外，也感謝中央海洋委員會海巡署在施工期間提供的臨時廳舍，期許大家繼續作伙打拚，讓「新北好，北台好，千萬人共好」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜致詞時表示，「安全」是市民最基本的需求，所以自上任以來，特別注重警察及消防廳舍的興建，到今天已經完成6處消防廳舍、9處警察廳舍以及2處警消共構廳舍興建，除今日動土的貢寮分隊暨貢寮分駐所外，另外還有2處消防廳舍、3處警察廳舍興建中，以及3處消防廳舍、5處警察廳舍及1處警消共構廳舍規劃中，都是為提升地區救災救護及警政能量，保障市民安全。

侯友宜也感謝海洋委員會海巡署北部分署，在工程施工期間無償提供第二一岸巡中隊第二機動巡邏站福隆營區，作為貢寮消防分隊臨時廳舍使用，讓消防弟兄在廳舍興建期間能繼續為民服務，也感謝所有消防、警察及義消、義警夥伴們守護地方安全的辛勞付出。

新北市政府消防局人員表示，今日動土的貢寮分隊及貢寮分駐所為68年建造，使用空間僅205坪，已無法提供完善的執勤及訓練環境，為發揮更好的勤務效能，在原址以警、消共構方式，興建地上4層樓，1樓為警、消值班室及大型救災救護車輛停車空間，2至4樓為辦公室及備勤室，總樓地板面積達720坪，是原本的3.5倍，工程總經費1億6,820萬元，預計113完工，可容納更高效能的車輛裝備，提升救災救護效能，並提供當地民眾更便利的洽公空間及警、消同仁更舒適的備勤環境。

台灣宣布與宏都拉斯斷交　侯友宜：遺憾82年情誼曲終人散

國民黨將約見2024大選可能人選？侯友宜：還沒有接到訊息

協調立委初選上班喬黨務？侯友宜：談的都是大家關心的事

喊職位不重要致命？侯友宜：我會全力以赴、讓人民有感

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀