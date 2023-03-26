斷交宏國 賴清德喊話中國：越打壓越團結、堅定民主自由
外交部今（26）日上午宣布終止與宏都拉斯外交關係，副總統賴清德於臉書說明，對於斷交結果令人遺憾，強調不會和中國進行金錢外交競逐，而是在能力範圍內支持友邦發展、共創繁榮，並向中國喊話，文攻武嚇、外交封鎖與大玩和戰兩手策略，都不會改變台灣堅定和民主陣營站在一起的決心，「越是打壓，越會團結，也越會堅定民主自由的信仰。」
記者陳威叡／台北報導
賴清德說，今日上午與宏都拉斯終止了外交關係，台灣所有的外交單位，已在能力範圍內盡最大努力，最後斷交的結果，仍然令人遺憾。他強調，台灣會堅守國家主權和尊嚴，不會和中國進行金錢外交競逐，會持續在能力範圍內，務實地支持友邦發展，共創繁榮。
賴清德說，中國日益增強的文攻武嚇、外交封鎖與大玩和戰兩手策略，都不會改變台灣堅定和民主陣營站在一起的決心。同時會持續和全世界理念相近的國家合作，為國際的和平、繁榮貢獻良善的力量。
賴清德表示，在自由民主的陣營中，台灣並不孤單，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）昨天率領台捷史上規模最大的訪團來訪，就是基於民主人權及區域穩定繁榮的共同價值，要與台灣展開更多實質的國際合作。
賴清德強調，越是打壓，越會團結，也越會堅定民主自由的信仰，請國人為外交團隊加油打氣，政府會繼續堅守國家的尊嚴，促進台灣的民主、和平、繁榮，「走在正確的道路上，必能與世界接軌同行。」