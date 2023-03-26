扯爆！中國網紅拍片狂搖「百年櫻花樹」 畫面曝光全炸鍋
在三月櫻花季，櫻花樹最綻放美麗的時刻，卻有中國網紅為了拍出「櫻花雨」的浪漫效果，用力狂搖百年櫻花樹，刻意讓大量花瓣掉落，畫面曝光眾人炸鍋，連中國網友都忍不住大罵「沒素質」、「想賺流量想瘋了」，網紅團隊在輿論壓力下最後也發出道歉聲明。
記者黃韻文/綜合報導
根據中國媒體報導，3月22日晚間8時在浙江杭州，有不少網友PO影片爆料，指控有網紅團隊在信義坊拍攝櫻花樹時，為了營造出「櫻花雨」的華麗浪漫效果，竟然瘋狂搖晃櫻花樹枝，讓畫面中立刻下起花瓣雨，這一幕曝光後立刻讓全網炸鍋。
據悉，畫面中的櫻花樹是杭州的百年「櫻花王」，吸引許多遊客特地前來朝聖打卡。而該網紅團隊為了拍攝效果，期間多次拉扯、搖晃樹枝，刻意讓大量櫻花瓣飄落。中國網友怒罵：「想賺流量想瘋了」、「網紅這兩個字真是放在哪裡都討厭」、「素質全掉地上了」。
在輿論接連砲轟下，該網紅團隊發出致歉信，描述事情經過，稱是公司管理疏失，表示願承擔一切損失，也會負責打掃復原，並加強管理、提高員工素質。但道歉信公開後，網友仍不買單，在網路上招致大量負評。
事件在台曝光後也引起熱論，有台灣網友認為，每個國家都有沒水準的人，「只是鄰國比較特別比較高」。但也有人自省台灣民眾不遑多讓，並舉近期最紅的台東「天堂的階梯」為例，台灣遊客也是無視警示攀爬，造成裝置斷裂倒塌。