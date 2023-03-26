老蕭副業爆倒閉！認了「都是我的問題」 出道16年想休息
今（26）日稍早傳出蕭敬騰（老蕭）經營的手搖飲品牌高雄店無預警倒閉，引起關注，今天出席生日公益義賣會時談到此事，老蕭承擔一切過錯，表示「都是我的問題。」接著他分享今年年底預計會有新專輯，明年則是會有新系列演唱會。
記者吳雨婕/台北報導
談到手搖飲品牌高雄店面倒閉，老蕭經紀人Summer透露，加盟商很辛苦，所以輔導下架，不過海外有拓點，未來也有新的計畫，心疼合作夥伴的老蕭更直言：「都是我的問題。」Summer提到，幸好當初沒有開放大面積加盟，目前老蕭的副業還有日本料理、大陸的麵店、茶店在星馬地區也繼續經營中，談到副業盈虧，她透露：「當然都希望投資副業有成績，剛剛好都在疫情期間做，日料有賺錢，茶店不太好意思問盈虧，好的消息一定會報，老蕭希望大家不要被拖累，疫情時候發現狀況不好，就想說要不要先撤，尊重股東的想法。」
聊到近況，出道16年的老蕭，一直以來都在工作，幾乎沒有休息，但是今年一改往常，特別想要休息，「以前我就是沒動力，在工作旅途中過程已經享受很多了，今年就真的很想要休息，比如去看一些演唱會，想去瑞典，我有喜歡的音樂人在瑞典。」目前也已經規畫明年要來一場夢幻日本火車旅行，把火車包下來巡迴。至於歌迷期待的新專輯與演唱會，老蕭表示今年下半年，大約暑假過後會有新專輯，有了新歌明年就可以有新的演唱會。