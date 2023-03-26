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PLG／林書豪坦言無法灌籃　「那次大傷」造成多大影響？

▲鋼鐵人華裔球星林書豪。（圖／PLG提供）
▲鋼鐵人華裔球星林書豪。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/綜合報導

在昨天對戰富邦勇士的比賽中，林書豪在第三節一次快攻機會中，沒有選擇用灌籃收尾，而是用穩妥的上籃擺進兩分。賽後被問及此事時，他坦言自己「扣不到了」，已不存在灌籃條件。而他口中的那次傷病，到底對其生涯造成多大的影響呢？

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對於媒體賽後的疑問，林書豪說，「從籃網隊那時的傷以後，我真的花了3、4個月練習扣籃，但真的扣不到了，不是開玩笑」。林書豪曾經也是NBA中的身體素質怪物，直線加速和切入爆發力在華人之中罕見，但他坦言在大傷後，確實達不到當年的水準了。

林書豪說的「那次傷勢」，發生在2017年10月19日籃網對決溜馬的賽季開幕戰，該場比賽他砍下18分4助攻，但在第四節一次切入上籃落地後，痛苦的倒在地上，並連續痛苦地說道「I'm done」，後來診斷是右膝髕骨韌帶斷裂，整季報銷。

髕骨韌帶，又稱髕腱，位於膝關節前方，是膝關節重要的穩定結構，連接髕骨和脛骨，主要功能是幫助膝蓋進行伸直和彎曲的動作。髕骨韌帶通常十分強壯，通常來說並不容易斷裂，因此若斷掉往往就就很嚴重。

NBA中，球員髕骨韌帶大傷後回歸的案例很多都不樂觀，「太空飛鼠」Damon Stoudamire曾在2005年12月30日膝髕骨韌帶撕裂，賽季報銷。隔年回歸，遭遇滑坡式退化，並在2007-08賽季後退役。「晨星」Alonzo Mourning在2007年12月19日髕骨韌帶撕裂，那場比賽成為他生涯最後一戰。

林書豪情況也類似，他2017年受傷，2019年後就沒有在NBA出賽過，之後只能在亞洲職籃打球。而在傷前，他還是在NBA場均約可得到25分鐘的穩定輪換球員。

2016-17賽季在籃網，林書豪場均切入12次，只有16人排在他前面，幾乎皆是聯盟頂級後衛，如：Kemba Walker、Damian Lillard、DeMar DeRozan、Isaiah Thomas、James Harden、Russell Westbrook等人。而即使是在2015-16賽季在夏洛特黃蜂、他並非球隊第一選擇，場均也有9.4次。

2016-17賽季，林書豪場均持球執行6.6次擋拆，每回合平均得0.88分，是還可以的水準。在大傷前的林書豪，確實已經不是NBA先發等級效率的後衛，因為他使用率太高(26.6)，但產出卻太低(14.5分5.1助攻)，但擔任一名合格的替補後衛沒什麼問題。因為在現在籃球中，很多球隊都欠缺高產出的切入型的後衛，以林書豪的職業素養，也不用擔心他會不接受戰術地位下降的決定。

問題就在於，右膝髕骨韌帶斷裂缺毀了林書豪的爆發力，雖然他在休養了一個賽季後，於2018-19賽季回歸，並在帳面上找回和傷前差不多的效率(然而EFG始終低於聯盟平均值)，然而已經沒有球隊願意給他足夠的機會。而在CBA及發展聯盟的經歷，也說明他的運動能力確實因此大傷而明顯下滑了。

回顧林書豪歷年傷病，其實他在2016年開始就開始頻繁出現身體狀況，包括兩腳的大腿韌帶拉傷、腳踝痠痛、右膝扭傷、背部緊繃，嚴重影響到出勤率，以及後續生涯發展。

不過歷經大傷轉變，34歲的林書豪也接受了身體素質下滑的事實，用更聰明的方式打球。鋼鐵人的球員和教練，在受訪時都對其領導力讚不絕口，在他來到球隊之後，球隊5勝4敗，勝率超過5成，比之前的2勝17敗要好上不少。

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