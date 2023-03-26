PLG／林書豪坦言無法灌籃　「那次大傷」造成多大影響？

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林書豪說的「那次傷勢」，發生在2017年10月19日籃網對決溜馬的賽季開幕戰，該場比賽他砍下18分4助攻，但在第四節一次切入上籃落地後，痛苦的倒在地上，並連續痛苦地說道「I'm done」，後來診斷是右膝髕骨韌帶斷裂，整季報銷。
髕骨韌帶，又稱髕腱，位於膝關節前方，是膝關節重要的穩定結構，連接髕骨和脛骨，主要功能是幫助膝蓋進行伸直和彎曲的動作。髕骨韌帶通常十分強壯，通常來說並不容易斷裂，因此若斷掉往往就就很嚴重。
NBA中，球員髕骨韌帶大傷後回歸的案例很多都不樂觀，「太空飛鼠」Damon Stoudamire曾在2005年12月30日膝髕骨韌帶撕裂，賽季報銷。隔年回歸，遭遇滑坡式退化，並在2007-08賽季後退役。「晨星」Alonzo Mourning在2007年12月19日髕骨韌帶撕裂，那場比賽成為他生涯最後一戰。
林書豪情況也類似，他2017年受傷，2019年後就沒有在NBA出賽過，之後只能在亞洲職籃打球。而在傷前，他還是在NBA場均約可得到25分鐘的穩定輪換球員。
2016-17賽季在籃網，林書豪場均切入12次，只有16人排在他前面，幾乎皆是聯盟頂級後衛，如：Kemba Walker、Damian Lillard、DeMar DeRozan、Isaiah Thomas、James Harden、Russell Westbrook等人。而即使是在2015-16賽季在夏洛特黃蜂、他並非球隊第一選擇，場均也有9.4次。
2016-17賽季，林書豪場均持球執行6.6次擋拆，每回合平均得0.88分，是還可以的水準。在大傷前的林書豪，確實已經不是NBA先發等級效率的後衛，因為他使用率太高(26.6)，但產出卻太低(14.5分5.1助攻)，但擔任一名合格的替補後衛沒什麼問題。因為在現在籃球中，很多球隊都欠缺高產出的切入型的後衛，以林書豪的職業素養，也不用擔心他會不接受戰術地位下降的決定。
問題就在於，右膝髕骨韌帶斷裂缺毀了林書豪的爆發力，雖然他在休養了一個賽季後，於2018-19賽季回歸，並在帳面上找回和傷前差不多的效率(然而EFG始終低於聯盟平均值)，然而已經沒有球隊願意給他足夠的機會。而在CBA及發展聯盟的經歷，也說明他的運動能力確實因此大傷而明顯下滑了。
回顧林書豪歷年傷病，其實他在2016年開始就開始頻繁出現身體狀況，包括兩腳的大腿韌帶拉傷、腳踝痠痛、右膝扭傷、背部緊繃，嚴重影響到出勤率，以及後續生涯發展。
不過歷經大傷轉變，34歲的林書豪也接受了身體素質下滑的事實，用更聰明的方式打球。鋼鐵人的球員和教練，在受訪時都對其領導力讚不絕口，在他來到球隊之後，球隊5勝4敗，勝率超過5成，比之前的2勝17敗要好上不少。
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