曾把台當家！宏國駐台大使斷交前匆匆離開 吳釗燮證實了
宏都拉斯正與中國建交談判，我方與宏國經溝通無效，外交部今（26）日宣布，為維護國家主權及尊嚴，即日起，終止和宏都拉斯的外交關係，並要求宏國關閉其駐台大使館，而宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）也經外交部長吳釗燮證實，已在昨天離台，事實上，布羅德過去曾為台灣獎學金受獎生，並在台取得政大經濟系學位，甚至在就任時提到「台灣是我住了5年的家」。
記者林莞茜／綜合報導
外交部長吳釗燮在今日上午記者會中表示，宏國於2021年曾提出外交轉向，經過我方努力，邦交關係曾一度平緩，但宏國卡斯楚（Xiomara Castro）政府，卻不斷提出、索求我方數十億美元鉅額的經濟援助，並就台灣與中國援助方案比價，甚至公開釋出錯誤訊息，嚴重傷害我方政府，就在溝通無效後，為維護國家主權及尊嚴，決定自即日起，終止和宏都拉斯的外交關係，全面中止與其外交計畫，停止雙邊合作計畫，並要求宏國關閉其駐台大使館，而宏國在台留學生目前有175人，會依照往例要求這個學期結束之後離台。
而去年在上任的宏都拉斯大使布羅德，過去上任時曾用中文表述「台灣是我人生命運中重要的一部分，曾經是我住了5年的家，雖然我10年前離開了，但當我重新踏入這片土地時，我感覺彷彿我未曾離開過，我覺得我回家了，原來我的心一直都在這裡」，如今兩國斷交，吳釗燮也證實，布羅德已在昨日離開台灣。
外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是事實、也是現狀，台灣絕不屈服威於中國威權政府的脅迫及壓力之下，並持續堅守民住自由的價值，也將積極聯合友邦及理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，爭取台灣應有的國際地位。