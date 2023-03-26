台宏斷交　民進黨譴責中國：台灣人將團結展現韌性

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第二中國透過外交手段試圖孤立台灣，不間斷地奪取台灣邦交國，不僅得不到台灣人民認同，更無助於兩岸關係的推進，也無法贏得國際社會的尊重。中國政府公然以金援利誘方式與宏國建交，在國際上做了最錯誤的示範，對於中國政府的行為不以為然並嚴正譴責。
謝佩芬指出，第三國民黨高層接連率團訪中，前總統馬英九也即將出發赴中國，面對中國的粗暴外交手段，提醒國民黨，中國政府從未放棄打壓台灣外交生存空間，也從未放棄武力犯台，在與中國交流的過程，國民黨不該一再站在台灣利益及民主自由價值的對立面，對國際釋放錯誤訊息。
第四在台灣遇到外交困境的嚴峻時刻，許多邦交國元首、美國行政部門及國會友人積極為台灣發聲，日本外長林芳正也公開表示，曾多次對宏國政府傳達日方的想法，重申台灣與日本共享基本價值觀，是極為重要的夥伴及友人，也支持台灣以觀察員身份加入世界衛生大會；而捷克眾議長艾達莫娃昨更率160多人訪台，以行動展現對台灣的友好，民進黨在此表達誠摯感謝。多年來台灣人雖面對外交困境，但無懼挫折，也將持續深化與理念相近的民主國家之間的夥伴關係，共同面對全球威權主義擴張的挑戰。
謝佩芬說，最後面對中國政府的打壓，台灣人將更團結並齊心展現台灣韌性，宏國政府今日表示只承認一個中國，中國政府是代表全中國的唯一合法政府，她重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，並呼籲中共當局應正確理解台灣人捍衛民主自由的主流民意，對台灣採取外交孤立，完全無助兩岸關係的正向發展，同時向國民黨喊話，共同向中共當局提出嚴正抗議，展現捍衛台灣權益的決心與毅力態度，才是捍衛中華民國台灣主權的積極且正確作法。
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