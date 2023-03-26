女星消失八點檔12年「都在顧孩子」 復出狀態神凍齡
本土劇熟面孔林秀玲久未演出八點檔，今（26）日出席三立電視30周年復仇大戲《天道》開鏡儀式，狀態非常好，她表示平時都在照顧孩子，還笑說這部戲自己是新人，大家一定要手下留情，「我已經12年未演台八了。」同劇演員況明潔終於又和學姊對到戲，之前在《台灣阿誠》裡，林秀玲還演她婆婆，好在這檔戲兩人是情敵，終於變成平輩。
記者羅凌筠/綜合報導
謝承均也說知道林秀玲要演出時就好開心，因為之前林秀玲演過他媽媽。而最早期江國賓與林秀玲合作演出都是夫妻關係，江國賓笑說後來林秀玲就去找別的男人了，林秀玲說：「因為你壞呀！」
前幾檔戲謝承均都飾演江國賓的兒子，他說其實自己第一次演江國賓兒子時是在《家和萬事興》，記得第一場戲看到他時還會發抖，因為江國賓臉很臭，江國賓聽到笑罵：「甚麼叫我臉很臭！」但後來因為演過多次父子，謝承均私下都叫江國賓「爸爸」，被況明潔笑「好噁心」。
江國賓說：「私底下我也叫他兒子啦！但我只覺得我們相差4、5歲，他不會不好意思嗎？」謝承均很皮的說：「我從來不會不好意思！」江國賓只好說：「我沒有差，誰要我鬢角白髮這麼多，叫我爸我也ok啦。」岳虹久未曝光，她表示都在忙著念佛修行，對這次回來演出太開心，她以前和江國賓演過夫妻，這次也希望有機會折磨他。