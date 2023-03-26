中職／34年開季記者會在兒童樂園　球星開玩笑要終生門票

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蔡其昌會長首先指出，雖然這次中華隊在經典賽表現很好，但可惜成績差一點，成為小小遺憾，但就跟人生一樣，總是會有遺憾，並表示今年底就有亞冠賽、冬季聯盟，明年還有12強棒球賽等賽事，希望球迷們能繼續不離不棄，為台灣棒球加油。
出席的六隊球星中信兄弟陳子豪、樂天桃猿黃子鵬、味全龍陳冠偉、富邦悍將范國宸、統一獅蘇智傑以及台鋼雄鷹曾子祐也都紛紛說出自己的新年目標。
主持人張立群先問到陳子豪跟兒子玩球的經驗，但陳子豪卻說他很少跟兒子玩球，笑說兒子目標是想當「電競選手」，而自己新賽季的目標則是幫助球隊取得三連霸，並且身體健康創造更多紀錄。
黃子鵬則說，今年三歲的兒子有進場看過他打球，也笑說「不知道是看我還是看啦啦隊」，並宣言今年希望能幫樂天桃猿拿下隊史首座總冠軍，而剛經歷過經典賽洗禮的陳冠偉則表示「希望在幫球隊打進季後賽，贏下更多場球」。
統一獅的蘇智傑透露「兒女已經會跳『統一尚勇』」，還開玩笑表示「可以教林安可一下」，同時希望新賽季能健康打滿一整季，來自新球隊台鋼雄鷹的狀元郎曾子祐對於新賽季十分有企圖心，希望小鷹們能從一開始的蛋，慢慢成長，拿下二軍的總冠軍。
富邦悍將新隊長范國宸指出，自己女兒喜歡玩旋轉木馬，所以時常帶她到遊樂園玩，並且對出席記者會的兒童新樂園長官喊話「希望能提供全家終生免費門票」，笑翻現場眾人，一旁的黃子鵬、陳子豪也都紛紛起哄，表示他們也要「+1」，而在講完玩笑話之後，范國宸強調新賽季目標是「全勤出賽、為球隊拿下總冠軍」，並且表示依現在球隊的狀況，今年不會只是「季前宇宙邦」，而是「整季宇宙邦」。