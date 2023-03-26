金馬奇幻影展開賣！阿湯哥搶合作名導 《甘草》在台首映
2023金馬奇幻影展今（26）日正式開賣，被視為美國當代重要導演的保羅湯瑪斯安德森，以大膽的影像風格和配樂使用廣為人知，親自擔任每部作品編劇的他，巧妙透過性格缺陷的人物角色，探索失衡的家庭關係與社會文化，揭開人性的複雜面貌。充滿挑戰的故事也吸引湯姆克魯斯、西恩潘、布萊德利庫柏、馬克華伯格、茱莉安摩爾、葛妮絲派特洛、亞當山德勒等演員爭相合作。
記者黃雅琪/綜合報導
金馬奇幻影展本屆「導演專題」，有影迷許願多時的保羅湯瑪斯安德森執導作品，《賭國驚爆》、《不羈夜》兩部早期作品，勇奪柏林影展「最佳影片」的《心靈角落》，接連贏得坎城、柏林影展「最佳導演」的《戀愛雞尾酒》、《黑金企業》，以及備受好評的《性本惡》與《霓裳魅影》，還有影迷敲碗許願的《甘草披薩》，也確定在金馬奇幻影展做台灣大銀幕首映。
保羅湯瑪斯安德森是囊括柏林、坎城、威尼斯3大影展「最佳導演」獎項的影史第一人。贏得坎城影展「最佳導演」的浪漫喜劇《戀愛雞尾酒》，邀來喜劇演員亞當山德勒飾演試圖走出家中7姊妹陰霾，大膽追愛的焦慮男子。獲得柏林影展「最佳導演」的《黑金企業》，更請出奧斯卡影帝丹尼爾戴路易斯飾演開採石油致富的工人，卻也挖出貪婪人性，精湛演技讓他再下一座奧斯卡。深刻描繪宗教信仰與質疑的《世紀教主》不僅拿下威尼斯影展「最佳導演」，也將菲力普西摩霍夫曼、瓦昆菲尼克斯一同推上影帝寶座。2023年金馬奇幻影展將於4月7日至16日展開。