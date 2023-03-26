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中職／強調中職主要投入組訓　蔡其昌：辦比賽還要評估

▲中華職棒會長蔡其昌（圖／記者簡名杉攝）
▲中華職棒會長蔡其昌（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉/台北報導

中華職棒聯盟今天在臺北市兒童新樂園舉辦開季活動以及開季記者會，會長蔡其昌也撥空到場共襄盛舉，會後受訪他被問到中職舉辦大型賽事的相關問題時，他坦言目前聯盟主要投入的是組訓，未來如果要承辦相關比賽，可能還需要評估。

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今年剛打完經典賽，明年12強就接著來，蔡其昌認為「聯盟必須持續關注表現優異的旅外選手，才不會讓選訓委員難以掌握選手狀況」，並強調若今年就開始追蹤這些球員，明年勢必能選到表現、近況好的選手，加上情蒐，國家隊實力一定能更強大。


如果突然要像中職、棒協這樣的非營利團體，從原本的組訓工作變成「承辦賽事」，蔡其昌指出還需要評估，畢竟距離比賽還有段時間，相關的權利金也都不是太明朗，聯盟會審慎評估，但還是得考量聯盟「辦比賽的能量」，目前最主要還是以組成「最強國家隊」為優先。


關於年底亞冠賽的球員組成，蔡其昌指出他會尊重總教練陳金鋒的意見，以及教練團的決定，聯盟會先提供「符合資格」的名單給教練團做決定在充分跟教練團進行討論之後，才會決定是否徵召旅外選手參與此次的賽事。


雖然蔡其昌已向體育署提出體育署提出「棒球一級賽事國家隊培訓計畫」，但他指出這計劃跟日本的組訓計畫還是有些不同，表示球員會先選出至少比名單人數多一倍的「預備選手」以及選出數位教練形成「教練團」，再從中選出適合的參賽名單及總教練人選，而不像日本武士隊是「專任教練」，同時表示會在領隊會議時跟中職六球團進行詳細說明，也會廣納各界意見，再來定案最終版本。

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