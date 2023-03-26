中職／強調中職主要投入組訓　蔡其昌：辦比賽還要評估

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年剛打完經典賽，明年12強就接著來，蔡其昌認為「聯盟必須持續關注表現優異的旅外選手，才不會讓選訓委員難以掌握選手狀況」，並強調若今年就開始追蹤這些球員，明年勢必能選到表現、近況好的選手，加上情蒐，國家隊實力一定能更強大。
如果突然要像中職、棒協這樣的非營利團體，從原本的組訓工作變成「承辦賽事」，蔡其昌指出還需要評估，畢竟距離比賽還有段時間，相關的權利金也都不是太明朗，聯盟會審慎評估，但還是得考量聯盟「辦比賽的能量」，目前最主要還是以組成「最強國家隊」為優先。
關於年底亞冠賽的球員組成，蔡其昌指出他會尊重總教練陳金鋒的意見，以及教練團的決定，聯盟會先提供「符合資格」的名單給教練團做決定在充分跟教練團進行討論之後，才會決定是否徵召旅外選手參與此次的賽事。
雖然蔡其昌已向體育署提出體育署提出「棒球一級賽事國家隊培訓計畫」，但他指出這計劃跟日本的組訓計畫還是有些不同，表示球員會先選出至少比名單人數多一倍的「預備選手」以及選出數位教練形成「教練團」，再從中選出適合的參賽名單及總教練人選，而不像日本武士隊是「專任教練」，同時表示會在領隊會議時跟中職六球團進行詳細說明，也會廣納各界意見，再來定案最終版本。