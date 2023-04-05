專訪／喊話合作影后楊紫瓊！李銘順：她帶給我拚下去精神
電影《做工的人》集結影集版「噗嚨共3人組」李銘順、游安順、薛仕凌回歸主演，將時間線拉回到影集版11年前。在片中演出夫妻阿祈、美鳳的金鐘獎視帝李銘順與曾珮瑜接受《NOWnews今日新聞》專訪，提及新科奧斯卡影后楊紫瓊，同為馬來西亞人的李銘順直言：「她的成功帶給我們繼續拚下去的精神！」也期盼有機會能與楊紫瓊合作：「我們不要為難別人，但是有的話當然是好啊！」
記者黃雅琪/台北報導
李銘順身為馬來西亞人，對於同鄉的楊紫瓊奪得奧斯卡影后相當感動：「她其實是舞蹈員，但是她拍的是武打片。她給了我們很好的榜樣，不管妳在哪個年紀，都有（成功）可能性，尤其是我們這行起起落落很不一定，可能今年接到很好的戲，可能10年也接不到好劇本，那要放棄嗎？就看你自己。」李銘順認為不要比較很重要，把別人的成功當作是激勵，每個人的成功不一樣，楊紫瓊則帶給他繼續努力的精神。
電影中有許多夫妻爭執場景，曾珮瑜被問及本身與另一半的相處模式，她無奈道自己常常被選去演「強勢女性」角色，但私底下的個性並非如此。曾珮瑜分享曾與圈外人的交往經驗，對方無法理解她的工作時數較長、與男性演員有親密互動，兩人常常因為這類型的事情爭執，曾珮瑜坦言：「一方面我想要體諒（對方），一方面又覺得說這就是我的工作性質，也希望對方可以體諒我，覺得很兩難。」
相較於李銘順與太太范文芳，兩人都是演藝圈的人彼此熟悉工作型態，夫妻唯一吵過最嚴重的一次是因為兒子的事，後來李銘順自知個性沒有太太細膩，主要由太太決定大小事，他參與給意見，只要是為了兒子好都無所謂，李銘順也分享夫妻相處之道：「生活就是要懂得去互相忍讓、配合，這個是最重要的學問。」
「父母在他的面前怎麼樣，他就變成怎麼樣！」李銘順與太太范文芳從來不在兒子面前吵架，以鼓勵教育讓家庭充滿正能量。但從小個性溫和的兒子，3歲時也曾鬧過脾氣，李銘順把自己和兒子關在房間內，兩人大眼瞪小眼，等到兒子鬧完再開始講道理溝通，絕對不體罰是夫妻間的教育默契。電影《做工的人》即日起於全台熱映。