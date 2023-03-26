一圖看下周天氣！「兩波春雨」時機曝 北台灣明濕涼14度
氣象局在今(26)日下午4點解除大雨特報，但還是提醒今晚至明日中部山區仍有局部較大雨勢發生的機率。此外，氣象局預測週一、週四兩波華南雲雨區，天氣不穩定，降雨機率增高。溫度部分週一、週二東北季風報到北臺灣較涼，北部低溫14度，但週三逐漸回溫，至於連假天氣如何，前一日的週五(3/31)開始一直到4/2(週日) 水氣減少，天氣回穩，僅東半部地區、北部山區零星陣雨，各地天氣溫暖，中南部高溫可達30度以上，民眾想出遊或是掃墓可以把握前兩天的好天氣。
記者周淑萍/綜合報導
根據氣象局3/27~4/2的天氣預告，3/26(日)晚間~3/27 (一) 華南雲雨區東移，週日晚至週一晨水氣移入，各地雲多、短暫陣雨，週一白天中南部平地降雨緩，北臺灣天氣較涼，其他地區較溫暖。
週二(3/28)、週三(3/29)降雨限縮到北部、東半部地區，中南部山區也有短暫陣雨，週二還是有點涼意，週三氣溫回升，其他地區較溫暖。週四(3/30)華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區、澎金馬再轉陣雨，南部地區雲量增多，沒有東北風，氣溫變化不大，僅下雨時稍涼。
連假前一日的週五(3/31)開始一直到4/2(週日) 水氣減少，天氣回穩，僅東半部地區、北部山區會出現零星陣雨，各地天氣溫暖，中南部甚至高溫可達30度以上的好天氣，而華南地區水氣仍多，金馬雲多、偶有陣雨的情況發生。此外，氣象局也提醒，春季天氣變化迅速、且預報不確定性大，民眾需要多留意預報，另外，天氣穩定，降雨機率較低，也請民眾珍惜水資源。